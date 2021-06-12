Россия с лицом Александра Невского — фоторепортаж
Выставка «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского» открылась в Третьяковке. Выставка посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века. На экспозиции представлены более 100 произведений мастеров отечественного искусства нескольких эпох: полотна И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, В. Г. Перова, К. Е. Маковского, М. И. Неврева, С. В. Иванова, В. Якоби, В. В. Верещагина и многих других. Всего более 100 произведений известных мастеров из 37 музеев и трех частных коллекций. Известные работы именитых авторов соседствуют с малоизвестными произведениями.
Хронологическая лента на выставке начинается с 1204 года, 4-й крестовый поход. Захват крестоносцами Константинополя. Уничтожение Византии. Создание Латинской Америки. 12 июня 1221-го в Переславле-Залесском родился князь Александр Ярославович. Последней датой в ленте отмечены события 1263 года, связанные с погребением Александра Невского в Монастыре Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире на Клязьме и в 1724 году перенесением его мощей в Санкт-Петербург.
«И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе», — сказано в «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». Правитель, военачальник, схимник — таким запечатлен в живописи Александр Невский. На старинных иконах великий герой русской истории предстает возносящим молитвы Богу в монашеском одеянии или в рыцарском образе святого защитника русских земель, отмечают организаторы на выставке.
Источниками тем для исторических произведений послужили легендарные сюжеты и предания, а также литературные произведения. Некоторые художники искали вдохновение в исследованиях учёных. В определенные периоды художники трактовали сюжеты по-разному.
На выставке картины распределены на шесть тематических разделов: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои смутного времени. Первые Романовы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «Военная история России XVIII — начала XX века».
Идея выставки принадлежит Патриаршему совету по культуре, организована Государственной Третьяковской галереей, Фондом «Моя история» и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Экспозицию можно увидеть с 13 июня по 8 августа в здании Третьяковской галереи, Западное крыло на Крымском валу, дом 10.