Парк-памятник в Форосе вот уже несколько месяцев остаётся в центре внимания общественности и журналистов из-за непрекращающихся скандалов с застройкой. С 1 июня все строительные работы здесь должны были быть приостановлены, забор убран, территория приведена в порядок и открыта для посетителей. Как застройщик выполнил постановление крымских властей, и что сегодня происходит на территории Форосского парка, выяснил фотокорреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Санаторий «Форос» в Форосе

ИА REGNUM Санаторий «Форос» в Форосе

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Форосский парк

ИА REGNUM Набережная форосского парка

ИА REGNUM Набережная форосского парка

ИА REGNUM Набережная форосского парка

ИА REGNUM Набережная форосского парка

ИА REGNUM Набережная форосского парка

Скандал вокруг парка-памятника в поселке Форос (входит в агломерацию Ялты) разразился ещё зимой. Жители Фороса заметили вырубку деревьев и строительные работы на территории парка. Но неоднократные обращения, жалобы на уничтожение реликтовых растений власти Крыма фактически игнорировали. После скандала региональное минприроды выступило с объяснениями — выяснилось, что на территории парка строятся корпуса детского оздоровительного лагеря.

ИА REGNUM Форосский парк

ИА REGNUM Форосский парк

ИА REGNUM Форосский парк

ИА REGNUM Форосский парк

25 февраля скандальную ситуацию с Форосским парком прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей», — прокомментировал тогда ситуацию с Форосом в соцсетях глава Крыма Аксёнов.

По теме: Крымские власти объяснили застройку Форосского парка

Об этом: Кремль обратит внимание на вырубку деревьев в крымском парке «Форос»

ИА REGNUM Форосский парк

После того как история дошла до Кремля, глава Крыма Сергей Аксёнов отправился на встречу с недовольными фороссцами. Но, вопреки ожиданиям людей, власти вновь выступили на стороне застройщиков, не увидев никаких нарушениях в их действиях.

«Все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. Этот вопрос снимается с повестки дня, объект будет построен», — написал Аксёнов в соцсетях после очередной встречи с жителями.

Подробнее: Аксёнов отказался останавливать застройку Форосского парка

ИА REGNUM Форосский парк

ИА REGNUM Магазины на территории парка

Но если власти Крыма никаких нарушений в Форосе не замечали, их увидели депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), после её обращений — надзорные и контрольные органы. В марте стало известно о возбуждении уголовного дела после прокурорской проверки — в связи с нарушениями природоохранного законодательства.

Об этом: В Крыму из-за застройки Форосского парка возбудили уголовное дело

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

Кроме того, как сообщила Поклонская, власти Крыма незаконно внесли изменения в Положение о Форосском парке, предусматривающие возможность строительства и реконструкции в его границах.

Об этом: Поклонская сообщила о нарушениях при строительстве в Форосском парке

ИА REGNUM Набережная форосского парка

ИА REGNUM Набережная форосского парка

ИА REGNUM Набережная форосского парка

После серии разразившихся скандалов ситуацией в Форосе, наконец, заинтересовались непосредственно в администрации Ялты и признали — проблемы есть.

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ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

С апреля по начало июня мэр Янина Павленко несколько раз выезжала на место строительства и затем отчитывалась в соцсетях о том, что видела, не стесняясь в выражении эмоций.

«В седьмой раз выезжаю сюда, и сегодня с огромным сожалением вынуждена констатировать — территория в крайне неудовлетворительном состоянии. Всё, на что жаловались мне в последние дни местные жители, — увидела своими глазами! Подрядчик не исполнил поручения главы республики. Сегодня буду ему докладывать, а заодно направлю фото‑ и видеодоказательства. Грязь, мусор — и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!!» — возмущалась Павленко 17 апреля.

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

С 1 июня все строительные работы на территории Ялты должны были быть заморожены до 30 сентября — такое решение власти Крыма приняли в связи с началом курортного сезона. Застройщики были предупреждены заблаговременно, и к началу лета активность на строительных площадках должна была прекратиться.

«К огромному сожалению, застройщик сделал не всё. Особенно огорчил забор в некоторых местах, где его быть уже не должно, согласно договоренностям. Обещает убрать в течение ближайших дней и вымыть территорию», — написала 2 июня в соцсетях Янина Павленко.

ИА REGNUM Заборы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

ИА REGNUM Строительные работы в форосском парке

Сейчас строительство на площадке не ведётся — как и требовали власти региона. Однако, судя по тому, что увидел корреспондент ИА REGNUM, фактически заборы остались на месте, на дорожках складированы стройматериалы, да и мусор никуда не делся. На месте осталась и строительная техника.