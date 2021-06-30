Форосский скандал — стройка вместо реликтовых деревьев
Парк-памятник в Форосе вот уже несколько месяцев остаётся в центре внимания общественности и журналистов из-за непрекращающихся скандалов с застройкой. С 1 июня все строительные работы здесь должны были быть приостановлены, забор убран, территория приведена в порядок и открыта для посетителей. Как застройщик выполнил постановление крымских властей, и что сегодня происходит на территории Форосского парка, выяснил фотокорреспондент ИА REGNUM.
Скандал вокруг парка-памятника в поселке Форос (входит в агломерацию Ялты) разразился ещё зимой. Жители Фороса заметили вырубку деревьев и строительные работы на территории парка. Но неоднократные обращения, жалобы на уничтожение реликтовых растений власти Крыма фактически игнорировали. После скандала региональное минприроды выступило с объяснениями — выяснилось, что на территории парка строятся корпуса детского оздоровительного лагеря.
25 февраля скандальную ситуацию с Форосским парком прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
«Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей», — прокомментировал тогда ситуацию с Форосом в соцсетях глава Крыма Аксёнов.
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После того как история дошла до Кремля, глава Крыма Сергей Аксёнов отправился на встречу с недовольными фороссцами. Но, вопреки ожиданиям людей, власти вновь выступили на стороне застройщиков, не увидев никаких нарушениях в их действиях.
«Все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. Этот вопрос снимается с повестки дня, объект будет построен», — написал Аксёнов в соцсетях после очередной встречи с жителями.
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Но если власти Крыма никаких нарушений в Форосе не замечали, их увидели депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), после её обращений — надзорные и контрольные органы. В марте стало известно о возбуждении уголовного дела после прокурорской проверки — в связи с нарушениями природоохранного законодательства.
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Кроме того, как сообщила Поклонская, власти Крыма незаконно внесли изменения в Положение о Форосском парке, предусматривающие возможность строительства и реконструкции в его границах.
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После серии разразившихся скандалов ситуацией в Форосе, наконец, заинтересовались непосредственно в администрации Ялты и признали — проблемы есть.
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С апреля по начало июня мэр Янина Павленко несколько раз выезжала на место строительства и затем отчитывалась в соцсетях о том, что видела, не стесняясь в выражении эмоций.
«В седьмой раз выезжаю сюда, и сегодня с огромным сожалением вынуждена констатировать — территория в крайне неудовлетворительном состоянии. Всё, на что жаловались мне в последние дни местные жители, — увидела своими глазами! Подрядчик не исполнил поручения главы республики. Сегодня буду ему докладывать, а заодно направлю фото‑ и видеодоказательства. Грязь, мусор — и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!!» — возмущалась Павленко 17 апреля.
С 1 июня все строительные работы на территории Ялты должны были быть заморожены до 30 сентября — такое решение власти Крыма приняли в связи с началом курортного сезона. Застройщики были предупреждены заблаговременно, и к началу лета активность на строительных площадках должна была прекратиться.
«К огромному сожалению, застройщик сделал не всё. Особенно огорчил забор в некоторых местах, где его быть уже не должно, согласно договоренностям. Обещает убрать в течение ближайших дней и вымыть территорию», — написала 2 июня в соцсетях Янина Павленко.
Сейчас строительство на площадке не ведётся — как и требовали власти региона. Однако, судя по тому, что увидел корреспондент ИА REGNUM, фактически заборы остались на месте, на дорожках складированы стройматериалы, да и мусор никуда не делся. На месте осталась и строительная техника.