Живущий в Эрмитаже кот Ахилл, прославившийся своими прогнозами исходов футбольных матчей, вновь принялся за работу оракула в связи с открывшимся чемпионатом Европы, семь матчей которого пройдет в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл в Эрмитаже

Уже 11 июня, в день открытия Евро-2020, в петербургском Доме журналиста Ахилл за несколько часов до начала игры Италия — Турция точно предсказал победу итальянцев в первом матче первенства, состоявшемся в Риме.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл в Эрмитаже

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл в Эрмитаже

А 12 июня в эрмитажном зале Боспора, рядом с античной статуей льва, Ахиллу пришлось сделать нелегкий выбор, предсказав исход встречи Бельгия — Россия, которая начнется в 22:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл угадывает страну, которая выиграет матч Россия- Бельгия

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл угадывает страну, которая выиграет матч Россия- Бельгия

Эрмитажный кот должен был подойти к одной из двух мисочек с кормом, у которых были закреплены флаги двух стран. В этот раз фаворитом игры Ахилл выбрал сборную Бельгии.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал Бельгию

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл угадывает страну, которая выиграет матч Россия- Бельгия

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал Бельгию

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл с флагом Россия

В дальнейшем кот предскажет судьбу еще пяти матчей группового турнира и одного из четвертьфиналов, которые пройдут в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал Бельгию

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал Бельгию

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал Бельгию

Как напоминают в пресс-службе Эрмитажа, в 2017 году кот Ахилл угадал исход всех, кроме одного, матчей Кубка Конфедераций, проходивших в Санкт-Петербурге. На чемпионате мира по футболу в 2018 году сбылись пять из восьми его предсказаний.