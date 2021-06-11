Золотые ворота Древней Руси. Владимир. Летний путеводитель ИА REGNUM
В выходной день можно съездить в город Владимир, который находится в 180 километрах на северо-восток от Москвы. Владимир расположен в основном на левом берегу Клязьмы. Через город проходит крупная транспортная автомагистраль М7 «Волга», соединяющая Москву и Нижний Новгород. Город богат историческими памятниками архитектуры, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан город в 990 году князем Владимиром Святославовичем (Красное Солнышко). С 1157 по 1439 год являлся столицей Северо-Восточной Руси.
Город Владимир входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо», проходящий по древним северо-восточным городам Руси.
Золотые ворота — один из памятников древнерусской архитектуры. Построены в 1158—1164 годах как часть оборонительных укреплений города. С ворот удобно было обстреливать неприятеля. Ворота также служили для парадного въезда князей и войска в город. Симметричная арка с полуциркульным сводом расположена в центре. Ее высота 14 метров. Воротами служили мощные дубовые створы, покрытые золочеными медными листами. В связи с этим блеском ворота названы были золотыми. С двух сторон от них расположены массивные башни, а в верхней части — небольшая часовня.
Водонапорная башня расположена недалеко от Золотых ворот. Башня построена в 1912 году и реконструирована в 2009 году. Внутри сейчас расположена экспозиция музея «Старый город», которая рассказывает о городе Владимире конца XIX — начала XX века.
Владимирский академический областной драматический театр появился в 1848 году. В здание, в котором он расположен сейчас, творческий коллектив переехал в 1971 году. На новой сцене первым показали спектакль «Андрей Боголюбский». Звание «Академический» присвоено в честь 150-летия театра.
Храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии — единственный католический храм в области. Он расположен на Театральной площади, рядом с архитектурным памятником «Золотые ворота». В храме регулярно проводятся богослужения на русском языке, курсы катехизации, концерты живой музики. Католический приход в городе Владимир основан в 1891 году.
Успенский кафедральный собор построен по заказу владимирского князя Андрея Боголюбского в 1158 — 1160 годы и представлял собой одноглавый шестистолпный крестово-купольный храм. Пострадавший от пожара в 1185 году собор был конструктивно обновлен в 1185—1189 годах Всеволодом Большое Гнездо, который привлекал западных мастеров. В Успенском соборе внутри сохранились фрагменты стен храма Боголюбского, снаружи мы видим стены, возведенные Всеволодом. После перестройки в галереях организовали усыпальницу владимирских князей и представительства духовенства. Для связи с галереями стены старого собора соединили арочными проемами. В соборе сохранились стройные щелевидные окна, детали аркатурно-колончатого пояса, фрагменты наружной фресковой росписи XII века, а также роспись стен Андрея Рублева и Даниила Черного. Также можно увидеть екатерининский иконостас в стиле барокко.
Дмитровский собор возведен в 1194 году Всеволодом Большое Гнездо. Храм освятили в честь Дмитрия Солунского. Дмитриевский собор знаменит белокаменной резьбой. Внешние стены храма украшены изображениями святых, животных и растений. Всего создано более 600 изображений. Внутри храма сохранились фрагменты фресок XII века.
Богородице-Рождественский мужской монастырь основан князем Всеволодом Большое Гнездо 22 августа 1191 года при епископе Иоанне Суздальском. До основания Троице-Сергиевской лавры считался центром монашеской жизни Северо-Восточной Руси. Руководили монастырем игумены Симон, а затем Митрофан. С 1230 года монастырем стали управлять архимандриты. В 1237 году монастырь был сильно разрушен во время нашествия татаро-монголов и разграблен. Здесь был похоронен князь Александр Невский. История монастыря насыщена известными именами. Территория монастыря небольшая, на ней расположены храмы, часовня, семинария, церкви, здание архиерейского дома и другие постройки.
Много музеев в городе сосредоточены вблизи и по улице Большая Московская: музей «Старая аптека», Музей ложки, Музей Бабы-Яги, Музей пряника, Кузнеца Владимира. Также открыты храмы для гостей и жителей города. В городе Владимире много современных памятников и скульптурных композиций.
Музей «Старая аптека» расположен в здании с двухсотлетней историей. С 1805 года по 2008 год в нем постоянно существовала действующая аптека. В 2017 году открыли музей, в котором можно познакомиться с более чем 100 аптекарскими предметами и историческим интерьером с уникальными предметами мебели.
В Музее ложки в городе Владимире можно познакомиться с большой коллекцией ложек, которые представляют частицу истории 150 стран. Авторские предметы созданы из серебра, олова, фарфора, дерева, ореха, мельхиора.
Сувениры можно приобрести в магазинчиках и сувенирных палатках, многие из которых расположены при музеях, там же можно заказать местную экскурсию. Группы у местных экскурсоводов в несколько раз меньше, чем в организованных туристических турах. Билеты в музей стоят от 150 до 400 рублей, есть льготная стоимость.
В городе можно перекусить, зайдя в местные кафе, ресторанчики, пельменные или блинные. Например: блинчики от 40 до 170 рублей уже с начинкой. Чай — 35 рублей, кофе от 55 рублей. Бизнес-ланч от 200 рублей, плов из баранины от 260 рублей, супы от 320 рублей.
От Москвы до Владимира можно добраться на автобусе, автомобиле и на электричке. Если нет своего автомобиля, можно купить билет на экспресс-электричку, цена за один билет от 800 рублей, или скоростной поезд «Ласточка», цена на билет от 1300 рублей — и тогда дорога займет 1 час 43 минуты. Обычная электричка идет более трех с половиной часов, стоимость билета от 500 рублей.