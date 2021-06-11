В выходной день можно съездить в город Владимир, который находится в 180 километрах на северо-восток от Москвы. Владимир расположен в основном на левом берегу Клязьмы. Через город проходит крупная транспортная автомагистраль М7 «Волга», соединяющая Москву и Нижний Новгород. Город богат историческими памятниками архитектуры, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан город в 990 году князем Владимиром Святославовичем (Красное Солнышко). С 1157 по 1439 год являлся столицей Северо-Восточной Руси.

Город Владимир входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо», проходящий по древним северо-восточным городам Руси.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Золотые ворота в городе Владимир

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Икона «Владимирская Божья Матерь» на Золотых воротах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Золотые ворота в городе Владимир

Золотые ворота — один из памятников древнерусской архитектуры. Построены в 1158—1164 годах как часть оборонительных укреплений города. С ворот удобно было обстреливать неприятеля. Ворота также служили для парадного въезда князей и войска в город. Симметричная арка с полуциркульным сводом расположена в центре. Ее высота 14 метров. Воротами служили мощные дубовые створы, покрытые золочеными медными листами. В связи с этим блеском ворота названы были золотыми. С двух сторон от них расположены массивные башни, а в верхней части — небольшая часовня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водонапорная башня

Водонапорная башня расположена недалеко от Золотых ворот. Башня построена в 1912 году и реконструирована в 2009 году. Внутри сейчас расположена экспозиция музея «Старый город», которая рассказывает о городе Владимире конца XIX — начала XX века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Академический драматический театр

Владимирский академический областной драматический театр появился в 1848 году. В здание, в котором он расположен сейчас, творческий коллектив переехал в 1971 году. На новой сцене первым показали спектакль «Андрей Боголюбский». Звание «Академический» присвоено в честь 150-летия театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Католический храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний дворик католического храма

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний дворик католического храма

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Католический храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии

Храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии — единственный католический храм в области. Он расположен на Театральной площади, рядом с архитектурным памятником «Золотые ворота». В храме регулярно проводятся богослужения на русском языке, курсы катехизации, концерты живой музики. Католический приход в городе Владимир основан в 1891 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Успенский кафедральный собор

Успенский кафедральный собор построен по заказу владимирского князя Андрея Боголюбского в 1158 — 1160 годы и представлял собой одноглавый шестистолпный крестово-купольный храм. Пострадавший от пожара в 1185 году собор был конструктивно обновлен в 1185—1189 годах Всеволодом Большое Гнездо, который привлекал западных мастеров. В Успенском соборе внутри сохранились фрагменты стен храма Боголюбского, снаружи мы видим стены, возведенные Всеволодом. После перестройки в галереях организовали усыпальницу владимирских князей и представительства духовенства. Для связи с галереями стены старого собора соединили арочными проемами. В соборе сохранились стройные щелевидные окна, детали аркатурно-колончатого пояса, фрагменты наружной фресковой росписи XII века, а также роспись стен Андрея Рублева и Даниила Черного. Также можно увидеть екатерининский иконостас в стиле барокко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Успенский кафедральный собор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крестители Руси князь Владимир и святитель Федор в Пушкинском сквере

Дмитровский собор возведен в 1194 году Всеволодом Большое Гнездо. Храм освятили в честь Дмитрия Солунского. Дмитриевский собор знаменит белокаменной резьбой. Внешние стены храма украшены изображениями святых, животных и растений. Всего создано более 600 изображений. Внутри храма сохранились фрагменты фресок XII века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитровский собор

Богородице-Рождественский мужской монастырь основан князем Всеволодом Большое Гнездо 22 августа 1191 года при епископе Иоанне Суздальском. До основания Троице-Сергиевской лавры считался центром монашеской жизни Северо-Восточной Руси. Руководили монастырем игумены Симон, а затем Митрофан. С 1230 года монастырем стали управлять архимандриты. В 1237 году монастырь был сильно разрушен во время нашествия татаро-монголов и разграблен. Здесь был похоронен князь Александр Невский. История монастыря насыщена известными именами. Территория монастыря небольшая, на ней расположены храмы, часовня, семинария, церкви, здание архиерейского дома и другие постройки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Богородице-Рождественский мужской монастырь

Много музеев в городе сосредоточены вблизи и по улице Большая Московская: музей «Старая аптека», Музей ложки, Музей Бабы-Яги, Музей пряника, Кузнеца Владимира. Также открыты храмы для гостей и жителей города. В городе Владимире много современных памятников и скульптурных композиций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптурная композиция «Аптекарь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часть скульптуры «Аптекарь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей «Старая аптека»

Музей «Старая аптека» расположен в здании с двухсотлетней историей. С 1805 года по 2008 год в нем постоянно существовала действующая аптека. В 2017 году открыли музей, в котором можно познакомиться с более чем 100 аптекарскими предметами и историческим интерьером с уникальными предметами мебели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей ложки

В Музее ложки в городе Владимире можно познакомиться с большой коллекцией ложек, которые представляют частицу истории 150 стран. Авторские предметы созданы из серебра, олова, фарфора, дерева, ореха, мельхиора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей пряника в городе Владимир

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей пряника в городе Владимир

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузнечных дел мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузнечных дел мастера

Сувениры можно приобрести в магазинчиках и сувенирных палатках, многие из которых расположены при музеях, там же можно заказать местную экскурсию. Группы у местных экскурсоводов в несколько раз меньше, чем в организованных туристических турах. Билеты в музей стоят от 150 до 400 рублей, есть льготная стоимость.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Андрею Рублеву

В городе можно перекусить, зайдя в местные кафе, ресторанчики, пельменные или блинные. Например: блинчики от 40 до 170 рублей уже с начинкой. Чай — 35 рублей, кофе от 55 рублей. Бизнес-ланч от 200 рублей, плов из баранины от 260 рублей, супы от 320 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник «Пожарный»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная машина у здания МЧС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Шалопай»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Художник»

От Москвы до Владимира можно добраться на автобусе, автомобиле и на электричке. Если нет своего автомобиля, можно купить билет на экспресс-электричку, цена за один билет от 800 рублей, или скоростной поезд «Ласточка», цена на билет от 1300 рублей — и тогда дорога займет 1 час 43 минуты. Обычная электричка идет более трех с половиной часов, стоимость билета от 500 рублей.