В Екатеринбурге за 2021 год планируют отремонтировать 45 участков автомобильных дорог. Уже разгар лета, скоро настанет осень. Всё ли идёт по плану? Успеют ли подрядчики завершить работы в срок?

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

Ситуацию с ремонтом дорог намедни изучил глава города Алексей Орлов, который побывал на объектах. Одним из них стала улица Викулова. На ней не обошлось без сбоев. Градоначальник даже распорядился ранее о том, чтобы направить компании-подрядчику претензию в связи с несоблюдением сроков выполнения работ. Но затем представитель организации заверил его, что работы ускорены. Ремонт будет закончен в срок, пообещал представитель.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

В рамках ремонта предстоит обновить покрытия проезжей части, а также тротуаров на участке протяжённостью 560 метров между улицами Татищева и Крауля. Сдать его нужно к 1 августа. Скоро дорожные рабочие должны приступить к асфальтированию проезжей части. Также на участке меняют бордюрный камень и идёт фрезерование.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова

Ещё одним объектом является участок улицы Металлургов. Здесь предстоит обновить дорожное покрытие площадью 50 тысяч квадратных метров и тротуары, отремонтировать восемь водопропускных труб, а также укрепить обочины. Здесь работы обещают закончить к середине августа. Ну, посмотрим…

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку

Также чиновник посетил отдалённый посёлок Северка. И заявил о том, что внимание к отдалённым территориям должно быть таким же, что и к остальным территориям Екатеринбурга. Кстати, здесь уже закончены работы по ремонту Набережного переулка. Покрытие проезжей части площадью 1421 квадратный метр обновлено. Также отремонтировано восемь водопропускных труб и укреплены обочины.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр дорог в поселке Северка

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр дорог в поселке Северка

А вот реконструкция моста через реку Северка пока только предстоит. Подрядчик приступил к подготовке проектной документации. Когда начнутся и чем закончатся работы на этом объекте, покажет время.

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер

Алексей Колчин ИА REGNUM Поселок Северка

Алексей Колчин ИА REGNUM Поселок Северка

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер