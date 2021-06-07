В прошедшие выходные в Севастополе состоялся международный фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры» в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В этом году фестиваль проходит уже в третий раз, собирая на своей площадке сильнейших атлетов из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и с Украины. Зрелищное мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей, а онлайн-аудитория превысила 12 миллионов человек.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие фестиваля

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие фестиваля

Александр Полегенько ИА REGNUM Отдых между соревнованиями

Александр Полегенько ИА REGNUM Развлекательная программа для гостей

Александр Полегенько ИА REGNUM Развлекательная программа для гостей

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»

Александр Полегенько ИА REGNUM Состязание богатырей. Беговая эстафета с покрышкой

В программу фестиваля вошли соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому многоборью и установление силовых рекордов. Атлеты демонстрировали свою силу в поднятии богатырского бревна, становой тяге, переносе мешков, кег и покрышек, перебросе мешков через ворота. Силачам предстояло показать не только силу, но также технику и скорость выполнения заданий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Бревно» на максимальный вес

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз

Александр Полегенько ИА REGNUM Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск

Александр Полегенько ИА REGNUM Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск

Александр Полегенько ИА REGNUM Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Переброс мешков через ворота»

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Переброс мешков через ворота»

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Переброс мешков через ворота»

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование «Тяни-толкай». Нужно вытолкнуть соперника из круга

Александр Полегенько ИА REGNUM Состязание богатырей. Беговая эстафета

Александр Полегенько ИА REGNUM Состязание богатырей. Беговая эстафета