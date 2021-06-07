В прошедшие выходные в Севастополе состоялся международный фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры» в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В этом году фестиваль проходит уже в третий раз, собирая на своей площадке сильнейших атлетов из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и с Украины. Зрелищное мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей, а онлайн-аудитория превысила 12 миллионов человек.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие фестиваля
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие фестиваля
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отдых между соревнованиями
Александр Полегенько ИА REGNUM
Развлекательная программа для гостей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Развлекательная программа для гостей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Состязание богатырей. Беговая эстафета с покрышкой
В программу фестиваля вошли соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому многоборью и установление силовых рекордов. Атлеты демонстрировали свою силу в поднятии богатырского бревна, становой тяге, переносе мешков, кег и покрышек, перебросе мешков через ворота. Силачам предстояло показать не только силу, но также технику и скорость выполнения заданий.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Бревно» на максимальный вес
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Переброс мешков через ворота»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Переброс мешков через ворота»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Переброс мешков через ворота»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование «Тяни-толкай». Нужно вытолкнуть соперника из круга