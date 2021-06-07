В Екатеринбурге 6 июня активно отмечали 222-летие со дня рождения Александра Пушкина. Представлять его жителям России не нужно. С его творчеством уже в детстве начинает знакомиться, наверное, каждый гражданин страны.

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Одной из основных площадок празднования в столице Среднего Урала стал Литературный квартал. Здесь была вручена литературная премия, а затем состоялось театрализованное шествие-перфоманс под названием «Пир после чумы», участие в котором приняли актёры театров Екатеринбурга и деятели культуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Также у памятника Пушкину все желающие могли прочитать стихи. А вечером на летней эстраде Литературного квартала прочитали поэму «Медный всадник».

Кроме этих и многих других интересных мероприятий, все желающие могли сфотографироваться с портретом поэта. Весь день 6 июня в парке квартала действовала фотозона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование дня рождения Пушкина в Екатеринбурге