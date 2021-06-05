Сегодня, 4 июня, в Севастополе состоялось открытие историко-краеведческого военно-спортивного фестиваля «Кубок Адмиралов», посвященного Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Фестиваль проводился в филиале Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища).

Александр Полегенько ИА REGNUM Филиал Нахимовского военно-морского училища (СПКУ) в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании соревнований

Участниками фестиваля стали нахимовцы первого курса, которым предстоит принять участие в четырёх турнирах: историко-художественном — «Корниловская эскадра», интеллектуальном — «Адмиральские истории», военно-морском — «Самый полный вперед» и спортивном — «Вместе к Победе».

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка команды в шлюпку на время

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка команды в шлюпку на время

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка команды в шлюпку на время

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники болеют за товарищей

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники фестиваля

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш строем с песней

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш строем с песней

В ходе военно-морского турнира командам предстояло быстро и точно воспроизвести пять из десяти продемонстрированных морских узлов, на время погрузить команду в шлюпку, поразить цели из пневматического оружия, пройти строем с песней, а также расправить и заправить кровати на время.

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники вяжут морские узлы на время

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники вяжут морские узлы на время

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники вяжут морские узлы на время

Александр Полегенько ИА REGNUM Стрельба из пневматического оружия