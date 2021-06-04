Главным событием фестиваля «Петербургские сезоны», который проходит под эгидой Петербургского международного экономического форума, стал концерт-посвящение медикам и волонтерам, который состоялся вечером 3 июня на Дворцовой площади и был бесплатен для жителей и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади

Участниками концерта «От классики до рока» стали Симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари и рок-группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Состав исполнителей символизировал, в том числе, многовековую историю культурных связей России и Италии, которая лучшим образом воплотилась именно в Петербурге, и сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией, в том числе помощь российских военных медиков жителям северной Италии в 2020 году.

Дарья Драй ИА REGNUM
Музыканты симфонического оркестра Петруцелли
Дарья Драй ИА REGNUM
Музыкант симфонического оркестра Петруцелли
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители концерта на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади

Перед началом концерта к собравшимся гостям и зрителям обратилась экс-губернатор Петербурга, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, после этого Дворцовая площадь погрузилась во власть классической музыки и жестких ритмов рока.

Дарья Драй ИА REGNUM
Глава Совфеда Валентина Матвиенко перед началом концерта
Дарья Драй ИА REGNUM
Валентина Матвиенко перед началом концерта на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский
Дарья Драй ИА REGNUM
Борис Пиотровский и участники мероприятия
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на концерте на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны»

Зрители даже стали участниками шоу. Как сообщает издание «Мойка78», во время исполнения песни «Разбуди меня» Диана Арбенина даже влезла на ограждение и прыгнула в толпу зрителей, ее бережно подхватили фанаты. Затем артистка вернулась на сцену и завершила композицию.

Дарья Драй ИА REGNUM
Диана Арбенина
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление Дианы Арбениной на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Диана Арбенина
Дарья Драй ИА REGNUM
Диана Арбенина
Дарья Драй ИА REGNUM
Диана Арбенина
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на концерте на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны»
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление Дианы Арбениной на Дворцовой площади