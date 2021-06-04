Концерт на Дворцовой площади как символ победы над пандемией — фоторепортаж
Главным событием фестиваля «Петербургские сезоны», который проходит под эгидой Петербургского международного экономического форума, стал концерт-посвящение медикам и волонтерам, который состоялся вечером 3 июня на Дворцовой площади и был бесплатен для жителей и гостей города.
Участниками концерта «От классики до рока» стали Симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари и рок-группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Состав исполнителей символизировал, в том числе, многовековую историю культурных связей России и Италии, которая лучшим образом воплотилась именно в Петербурге, и сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией, в том числе помощь российских военных медиков жителям северной Италии в 2020 году.
Перед началом концерта к собравшимся гостям и зрителям обратилась экс-губернатор Петербурга, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, после этого Дворцовая площадь погрузилась во власть классической музыки и жестких ритмов рока.
Зрители даже стали участниками шоу. Как сообщает издание «Мойка78», во время исполнения песни «Разбуди меня» Диана Арбенина даже влезла на ограждение и прыгнула в толпу зрителей, ее бережно подхватили фанаты. Затем артистка вернулась на сцену и завершила композицию.