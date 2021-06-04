Главным событием фестиваля «Петербургские сезоны», который проходит под эгидой Петербургского международного экономического форума, стал концерт-посвящение медикам и волонтерам, который состоялся вечером 3 июня на Дворцовой площади и был бесплатен для жителей и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади

Участниками концерта «От классики до рока» стали Симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари и рок-группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Состав исполнителей символизировал, в том числе, многовековую историю культурных связей России и Италии, которая лучшим образом воплотилась именно в Петербурге, и сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией, в том числе помощь российских военных медиков жителям северной Италии в 2020 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты симфонического оркестра Петруцелли

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант симфонического оркестра Петруцелли

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление симфонического оркестра Петруцелли на Дворцовой площади

Перед началом концерта к собравшимся гостям и зрителям обратилась экс-губернатор Петербурга, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, после этого Дворцовая площадь погрузилась во власть классической музыки и жестких ритмов рока.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Совфеда Валентина Матвиенко перед началом концерта

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко перед началом концерта на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны»

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Пиотровский и участники мероприятия

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на концерте на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны»

Зрители даже стали участниками шоу. Как сообщает издание «Мойка78», во время исполнения песни «Разбуди меня» Диана Арбенина даже влезла на ограждение и прыгнула в толпу зрителей, ее бережно подхватили фанаты. Затем артистка вернулась на сцену и завершила композицию.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление Дианы Арбениной на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на концерте на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на концерте в рамках фестиваля «Петербургские сезоны»