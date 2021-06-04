В Москве открылась XXVI международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва 2021». Выставка проходит с 3 по 6 июня в комплексе «Гостиный двор». «АРХ Москва» представила более 200 участников — отечественных и зарубежных архитектурных студий, дизайн-бюро, профильных учебных заведений, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Основная тема выставки «АРХ Москва» — «ИДЕИ». Кураторы выставки в манифесте заявляют:

«В отличие от футурологов, архитекторы не только материализуют уже известные идеи, но и создают новые, сообщая о них в манифестах и материализуя, для начала, в архитектурных рисунках, а затем в проектах и постройках. Каждый архитектурный проект — это одновременно и футурологический прогноз, и заявка на материализацию целого букета идей».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

На выставке «АРХ Москва» несколько разделов и проектов. Большой проект, проходящий через всю выставку, — это «Луч идей. Москва». Этот проект состоит из четырех разделов. В своих работах студенты архитектурных школ показывают смелые и необычные идеи. В работах московских архитекторов можно увидеть видение главных черт Москвы и как они могут измениться. Команда Музея архитектуры имени Щусева раскрывает перед зрителями самые смелые идеи и представления прошлого в концептуальной архитектурной графике из коллекции музея — от Витберга, через авангард и вплоть до 1970-х.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

В проекте «АНТИТЕЗЫ» российские архитекторы задумываются над тремя важными антитезами в архитектуре: город — не-город, технология — природа, развитие — постоянство. Каждое из этих понятий дало название шести инсталляциям.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Павильон «ИДЕЯ МОСКВЫ» в виде символической высотки поднялся над выставкой. Этот арт-объект создал художник Олег Кулик.

На «АРХ Москва» можно увидеть выставку бумажной архитектуры Александра Зосимова, который в свое время был альтернативой советскому модернизму конца 1980-х гг.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Также на выставке «АРХ Москва» можно увидеть: проект «Венеция», экспозицию «Образ будущего. Страна, Город, Люди», проект «Дома А-класса», проект «Датский дом. Комфорт и качество», проект «Бумажная архитектура. Архив», экспозицию «Реконструкция советских домов культуры».

Деловая программа на выставке «АРХ Москва» представлена более чем 100 сессиями, посвященными актуальным вопросам архитектуры, градостроительства, социокультурной повестке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»