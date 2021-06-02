В Санкт-Петербурге 2 июня, после вынужденного перерыва на год из-за пандемии, стартовал четырехдневный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он уже поставил на паузу половину города и учит петербуржцев и участников мероприятия терпению и строгому соблюдению коронавирусных ограничений.

Подготовка к ПМЭФ началась еще в марте, когда советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандемийного перелома», что сделало возможным проведение Петербургского международного экономического форума в смешанном, очно-дистанционном формате.

Ковид не дремлет

С тех пор город превратился в жужжащий улей — к одному из крупнейших для России международных мероприятий началась активная подготовка, а Роспотребнадзор предупредил, что форум может пройти только при строгом соблюдении эпидемических ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Экономического форума

Организаторами мероприятия было принято решение — все участники форума должны быть безопасны друг для друга. Для этого всем гостям ПМЭФ предлагалось заполнить анкету, в которой уточнялось состояние здоровья (болел ли участник ковидом, есть ли антитела, делалась ли вакцинация, приложить справки), а также за собственный счет обязательно пройти ПЦР-тестирование в строго определённых и одобренных Роспотребнадзором местах.

И, судя по всему, меры принимались не зря. Уже в первый день стало известно о первых госпитализациях участников форума из-за положительных тестов на ковид. Хотя пока что достоверно известно о госпитализации с легкой формой ковида лишь 18-летней девушки-волонтера из Москвы, комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о «единичных случаях» инфицирования участников ПМЭФ и готовности принять их в 20 стационарах города.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры

Дарья Драй ИА REGNUM Первый день работы ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Экспофорум

Немаловажно и то, что ПМЭФ с 2016 года проводится на удаленной от оживленной части Петербурга площадке — «Экспофоруме» в Пушкинском районе. И, несмотря на труднодоступность, в эпоху пандемии это сыграло на руку как организаторам, так и Роспотребнадзору. Доступ на площадку четко ограждён, установлены КПП с замером температуры с помощью тепловизоров и ручных термометров. Кроме того, обеспечена строгая проверка бейджей аккредитации с закодированным результатом ПЦР-теста.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый день работы ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Первый день работы ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Первый день работы ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Аэрофлота на ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Аэрофлота на ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Экономического форума

На форуме в этом году представил свой стенд и сам Роспотребнадзор. Помимо рассказа о деятельности ведомства и угощения всех желающих аскорбинкой, у входа в павильон расположились несколько автомобилей — мобильные КАМАЗ-лаборатории для выявления инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Экономического форума

Пробный старт

Первый день ПМЭФ в 2021 году больше был ознакомительным. Деловая программа форума начнется 3 июня, поэтому мероприятия первого дня были посвящены инновациям.

Например, впервые на ПМЭФ было представлено беспилотное такси с большим запасом батареи, а также уникальная разработка, которая позволит потерявшим зрение людям начать видеть. Также участники форума увидели гуляющего собаку-робота и инновационный трамвай «Корсар» с низким полом.

Дарья Драй ИА REGNUM Российская премьера первого электрического седана Mersedes Maybach s-класса

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО Мерседес-Бенц Рус Хольгер Зуффель

Дарья Драй ИА REGNUM Российская премьера первого электрического седана Mersedes Maybach s-класса

Дарья Драй ИА REGNUM Российская премьера первого электрического седана Mersedes Maybach s-класса

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО Мерседес-Бенц Рус Хольгер Зуффель

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО Мерседес-Бенц Рус Хольгер Зуффель

Также центром притяжения стала площадка делегации Катара — страны-гостя ПМЭФ-2021. Львиная доля одного из павильонов «Экспофорума» превращена в залы восточного дворца, где гостям и участникам форума мужчины в традиционных арабских одеждах предлагали попробовать национальный напиток, а девушки в бордовых одеяниях — познакомиться с туристическими достопримечательностями и бизнес-предложениями Катара.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Катара на Экономическом форуме

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Катара на Экономическом форуме

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Катара на Экономическом форуме

Не остались в стороне и регионы России. Многие из них постарались отразить свою уникальность в оформлении стендов. Например, Нижегородская область представила всю историю региона, столице которого в августе исполнится 800 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Основные мероприятия ПМЭФ-2021, такие как официальное открытие форума, крупнейшие тематические дискуссии, а также пленарное заседание с участием президента России, состоятся 3 и 4 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Экономического форума