В Государственном историческом музее открылась выставка «Викинги. Путь на Восток». Выставка основана на археологических материалах из фондов музея и посвящена быту и культуре выходцев из Скандинавии. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

«Выставка «Викинги. Путь на Восток» — это первый опыт анатомического показа древностей скандинавских на территории Восточной Европы. Тема на протяжении полутора веков несла на себе груз идеологических споров о роли выходцев с территории Скандинавии на территорию Восточной Европы. Наша задача была показать реальную жизнь и виды деятельности выходцев, которые на территории Западной Европы назывались викингами, а на нашей территории варягами и сыграли совершенно разные роли на территории Западной Европы и у нас», — отметила куратор выставки Вероника Мурашева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щит и шлемы на выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки «Викинги. Путь на Восток» Вероника Мурашева

Центральным образом выставки станет реконструкция корабля — символа военных и торговых походов. Процесс военного освоения речных путей продемонстрируют предметы дружинной культуры: вооружение, доспехи и снаряжение конного воина. Среди них представлена уникальная коллекция шлемов. Один из них сохранился лишь фрагментарно и впервые выставлен в сопровождении 3D-реконструкции. Недавно обнаруженные клады серебряных монет станут иллюстрацией широких торговых связей викингов: от Восточной Европы до Арабского халифата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Викинги. Путь на Восток»

«Эпоха викингов длилась с конца VIII до середины XI века. В эту эпоху «люди севера» — норманны, своими неожиданными и жестокими набегами наводили ужас на жителей Западной Европы. Но в Восточной Европе викинги сыграли совсем иную роль — осваивая речные пути к богатствам Арабского халифата и Византийской империи, они явились катализатором социально-экономических процессов, приведших в конечном итоге к формированию Древнерусского государства», — говорит директор ГИМ Алексей Левыкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Викинги. Путь на Восток»

Выходцы с территории Скандинавии были не только бесстрашными воинами, но и искусными ремесленниками — ювелирами, кузнецами, косторезами. На выставке представлены наборы серебряных и бронзовых с позолотой женских украшений, а также реконструкции нарядов, выполненных современными мастерами с использованием древних технологий. Главным экспонатом этого раздела является женское платье Х века из китайского шелка, не имеющее аналогий в других музейных коллекциях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женское платье Х века из китайского шелка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты с выставки «Викинги. Путь на Восток»

Отдельная часть выставки посвящена результатам новейших исследований археологических коллекций музея, проведённых совместно с НИЦ «Курчатовский институт». Впервые представлены материалы, полученные в результате раскопок последних лет Смоленской археологической экспедиции Исторического музея. После завершения реставрационных работ выставлен комплекс предметов, найденный при исследовании в 2018 году одного из самых богатых курганов Гнездовского археологического комплекса. В состав комплекса входят меч, золотые византийские монеты, набор украшений, игральные фишки и многое другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Предметы быта на выставке «Викинги. Путь на Восток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта. Направление экспансии викингов

Выставка проходит со 2 июня по 26 сентября в главном здании Государственного исторического музея по адресу: Красная площадь, дом 1.