В Международный день защиты детей праздничную программу подготовили в парке у Театра кукол имени Сергея Образцова. В праздник под открытым небом погрузились не только дети, но и взрослые. Любимые сказки, увлекательные мастер-классы, музыканты, восточный базар, сладости и много интересного состоялось в рамках праздничного мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юные художники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конструктор в парке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конструктор в парке

В парке у театра действовали несколько площадок одновременно. Интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном», где зрителей встретили персонажи сказок Г. Х. Андерсена: Пастушка и Трубочист, Китайский Император, Козлоног и вовлекли их в спектакль-игру. На другой площадке с гостями общались Дюймовочка, Гадкий утенок и Принцесса на горошине. Снежная королева, которой растопили холодное сердце, угостила гостей мороженым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Маугли»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы из спектакля «Али-баба и сорок разбойников»

Каждый желающий мог создать на мастер-классе себе костюм и переодеться сказочным персонажем. Послушать экскурсию, сделать фотографию в фотозоне. Посетить мастер-классы по изготовлению из бумаги парика с короной, сотворить свою куклу, сделать кукольный театр из бумаги или большие бумажные цветы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бумажный цветок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник рисует портрет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юные художники

Заказать свой портрет у художников или почувствовать себя художником: на свободную тему нарисовать рисунок. Попробовать разгадать секреты фокусников, пообщаться с куклами или поиграть в большие мячи и посидеть в мягких воздушных креслах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети и фокусники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по изготовлению кукол в Образцовпарке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по изготовлению кукол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по изготовлению кукол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юные художники

Зрители в День защиты детей смогли посмотреть несколько спектаклей как в театре, так и на открытой сцене. На праздники можно послушать восточную музыку и сказки Шахерезады.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восточные сладости

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восточные сладости

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восточные сладости

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыканты на сцене в Образцовпарке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыканты на сцене в Образцовпарке