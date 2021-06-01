В Международный день защиты детей праздничную программу подготовили в парке у Театра кукол имени Сергея Образцова. В праздник под открытым небом погрузились не только дети, но и взрослые. Любимые сказки, увлекательные мастер-классы, музыканты, восточный базар, сладости и много интересного состоялось в рамках праздничного мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юные художники
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конструктор в парке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конструктор в парке

В парке у театра действовали несколько площадок одновременно. Интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном», где зрителей встретили персонажи сказок Г. Х. Андерсена: Пастушка и Трубочист, Китайский Император, Козлоног и вовлекли их в спектакль-игру. На другой площадке с гостями общались Дюймовочка, Гадкий утенок и Принцесса на горошине. Снежная королева, которой растопили холодное сердце, угостила гостей мороженым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль «Маугли»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Куклы из спектакля «Али-баба и сорок разбойников»

Каждый желающий мог создать на мастер-классе себе костюм и переодеться сказочным персонажем. Послушать экскурсию, сделать фотографию в фотозоне. Посетить мастер-классы по изготовлению из бумаги парика с короной, сотворить свою куклу, сделать кукольный театр из бумаги или большие бумажные цветы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бумажный цветок
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник рисует портрет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юные художники

Заказать свой портрет у художников или почувствовать себя художником: на свободную тему нарисовать рисунок. Попробовать разгадать секреты фокусников, пообщаться с куклами или поиграть в большие мячи и посидеть в мягких воздушных креслах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дети и фокусники
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол в Образцовпарке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по изготовлению кукол
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юные художники

Зрители в День защиты детей смогли посмотреть несколько спектаклей как в театре, так и на открытой сцене. На праздники можно послушать восточную музыку и сказки Шахерезады.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Восточные сладости
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Восточные сладости
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Восточные сладости
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыканты на сцене в Образцовпарке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыканты на сцене в Образцовпарке