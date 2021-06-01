1 июня в России отмечается День защиты детей. В честь этого праздника в Парке Горького был организован Всероссийский фестиваль «Большая перемена» для школьников со всей России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

«Большая перемена» — проект платформы «Россия — страна возможностей», который помогает каждому школьнику раскрыть свои таланты, желания и возможности.

Фестиваль прошел на 20 площадках — на главной сцене, в лекториях и арт-пространствах, на научных станциях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Представители крупнейших российских компаний, таких как Росатом, Роскосмос, РЖД, Сбербанк и других, руководители федеральных служб, звёзды шоу-бизнеса представили детям и подросткам мотивации и возможности для развития.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Создание арт-объекта. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Создание арт-объекта. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Создание арт-объекта из кубиков Рубика. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кастинг. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление на битве хоров. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Свои творческие способности ребята показали на кастингах ведущих продюсерских центров и популярных шоу, таких как Академия Игоря Крутого, Центр творческого развития «Республика Kids», «Голос» и «Голос.Дети», «Новая волна» и «Детская Новая волна», Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица», Юниор-Лига КВН и другие. Прошло показательное выступление «Битвы хоров».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с актером Владимиром Машковым. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с тележурналистом Эрнестом Мацкявичюсом. Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького. 1 июня — День защиты детей

На главной сцене в течение дня выступали популярные исполнители, такие как Клава Кока, NILETTO, Полина Гагарина, Манижа, Ваня Дмитриенко, ST, Пелагея, группа Dabro.