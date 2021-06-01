После майской жары и больших перепадов температур в Чувашии установилась облачная погода. Резкое майское потепление вызвало такое же бурное цветение, а заядлые садоводы умудрились уже получить первый урожай в теплицах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Наталия Николаева ИА REGNUM
В лесу
Наталия Николаева ИА REGNUM
Борьба за жизнь
Наталия Николаева ИА REGNUM
Берёзовые серёжки
Наталия Николаева ИА REGNUM
В детском саду
Наталия Николаева ИА REGNUM
Первоцветы в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
Возле детского сада
Наталия Николаева ИА REGNUM
Пробуждение шиповника
Наталия Николаева ИА REGNUM
Пробуждение
После прошлогоднего холодного и первого «пандемийного» мая, когда начало дачного сезона и посадка картофеля сдвинулись по срокам, в этом году наблюдалась аномальная жара, превышающая 35-градусную отметку. Это привело к интенсивному цветению, завлекающему прохожих ароматами и красотой. И один из преобладающих тонов — белый.
Наталия Николаева ИА REGNUM
Сирень
Наталия Николаева ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева ИА REGNUM
Буйство жёлтого
Наталия Николаева ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева ИА REGNUM
Сквозь асфальт
Наталия Николаева ИА REGNUM
Одуванчик и мать-и-мачеха
Наталия Николаева ИА REGNUM
Пробуждение
С потеплением и благоуханием будто размягчаются и сердца жителей. В городе можно увидеть не только привычные в этих местах плодовые деревья, но экзотические, названия которых известны разве что ботаникам. На фоне разноцветных «полотен» из растительности устраиваются фотосессии и гуляют влюблённые пары, отгоняя различных насекомых от облюбованных ими мест.
Наталия Николаева ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева ИА REGNUM
Во время дождя
Наталия Николаева ИА REGNUM
Во дворах в числе наиболее популярных цветов — тюльпаны
Наталия Николаева ИА REGNUM
Буйство фиолетового
Наталия Николаева ИА REGNUM
Муравей
Наталия Николаева ИА REGNUM
Ирисы
Наталия Николаева ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева ИА REGNUM
После дождя
Сегодня, 1 июня, лето в Чебоксарах началось с прохладной и облачной температуры, но синоптики обещают постепенное потепление и 25-градусную жару к концу недели, 5 — 6 июня. Которое, впрочем, сменит очередное похолодание в конце первой декады июня.