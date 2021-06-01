После майской жары и больших перепадов температур в Чувашии установилась облачная погода. Резкое майское потепление вызвало такое же бурное цветение, а заядлые садоводы умудрились уже получить первый урожай в теплицах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM В лесу

Наталия Николаева ИА REGNUM Борьба за жизнь

Наталия Николаева ИА REGNUM Берёзовые серёжки

Наталия Николаева ИА REGNUM В детском саду

Наталия Николаева ИА REGNUM Первоцветы в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM Возле детского сада

Наталия Николаева ИА REGNUM Пробуждение шиповника

Наталия Николаева ИА REGNUM Пробуждение

После прошлогоднего холодного и первого «пандемийного» мая, когда начало дачного сезона и посадка картофеля сдвинулись по срокам, в этом году наблюдалась аномальная жара, превышающая 35-градусную отметку. Это привело к интенсивному цветению, завлекающему прохожих ароматами и красотой. И один из преобладающих тонов — белый.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сирень

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство жёлтого

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство белого

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство белого

Наталия Николаева ИА REGNUM Сквозь асфальт

Наталия Николаева ИА REGNUM Одуванчик и мать-и-мачеха

Наталия Николаева ИА REGNUM Пробуждение

С потеплением и благоуханием будто размягчаются и сердца жителей. В городе можно увидеть не только привычные в этих местах плодовые деревья, но экзотические, названия которых известны разве что ботаникам. На фоне разноцветных «полотен» из растительности устраиваются фотосессии и гуляют влюблённые пары, отгоняя различных насекомых от облюбованных ими мест.

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство белого

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство белого

Наталия Николаева ИА REGNUM Во время дождя

Наталия Николаева ИА REGNUM Во дворах в числе наиболее популярных цветов — тюльпаны

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство фиолетового

Наталия Николаева ИА REGNUM Муравей

Наталия Николаева ИА REGNUM Ирисы

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

Сегодня, 1 июня, лето в Чебоксарах началось с прохладной и облачной температуры, но синоптики обещают постепенное потепление и 25-градусную жару к концу недели, 5 — 6 июня. Которое, впрочем, сменит очередное похолодание в конце первой декады июня.

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство белого

Наталия Николаева ИА REGNUM Выше деревьев

Наталия Николаева ИА REGNUM Чебоксарская аллея

Наталия Николаева ИА REGNUM Корни. Территория, утоптанная людьми

Наталия Николаева ИА REGNUM Потоп на стадионе