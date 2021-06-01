В связи с пандемией мероприятия, посвященные последнему звонку, в Российских школах провели в разных форматах. В станице Новомарьевской на линейке построились лишь учащиеся девятых и одиннадцатых классов. В этом году для школы это пятьдесят второй выпуск, одиннадцатый класс заканчивают четыре ученика. Девятиклассники еще думают, идти ли им в десятый класс или поступать на профильно-технические специальности в колледж. Немаловажную роль играют результаты экзаменов и финансовое состояние семьи.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

Пока дети готовились к линейке, родители разговаривали и вспоминали свои школьные годы. Как выяснилось, сейчас у молодежи больше свободного времени, которое они тратят на игры в мобильном телефоне и общение в социальных сетях.

Во время летних каникул школьники работают дома на огороде и управляются с домашним хозяйством

Александр Погожев ИА REGNUM Парень чистит огород от травы

Александр Погожев ИА REGNUM Индоутка с маленькими утятами в сельском дворе

В июне школьники проходят практику. Убирают территорию, красят, белят. К обеду дети уходят по домам.

«Раньше мы работали на школьном огороде или выезжали в поле. Работали до жары, пололи между рядами свеклы, картофеля. Днем отдохнешь, а вечером дома в огороде то же самое», — рассказывает один из родителей во время разговора перед линейкой.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, трактор Т-16, в народе — «Попрошайка» из-за расположения кузова спереди

В станице не оставляют стариков жить в одиночестве, и с ними обязательно живут дети, внуки и правнуки. Пока взрослые на работе, дети и старики присматривают друг за другом. Разогреть обед, накрыть на стол, принести воды, убрать. Об этом постоянно приходится напоминать, как один согласились родители.

Александр Погожев ИА REGNUM Старые сараи в станице сносить не спешат. Ведь там хранится много полезных в хозяйстве вещей: хозинвентарь, банки для засолки овощей и прочие строительные материалы

Александр Погожев ИА REGNUM Подросток наполняет ведро водой, чтобы напоить домашнюю птицу

Огород. Слово, которое вводит в уныние любого сельского подростка. Обычно к лету уже все культуры посажены и необходим только уход — прополка и полив. В течение всего периода надо вовремя собирать урожай. Родители детей во все времена подключают своих отпрысков к переработке урожая, засолке, закрутке. Все это — монотонная работа, которая отнимает золотое время летних каникул.

Александр Погожев ИА REGNUM Частный дом в станице Новомарьевской

Александр Погожев ИА REGNUM Первая земляника

«Сейчас нет необходимости, как раньше, ездить на сенокос, сушить сено, складывать снопы, затем перевозить домой, скирдовать. Почти все перевели скотину, а кто водит, тот покупает сено. А раньше поедешь с отцом или дедом на бричке, и весь день на лугах под палящим солнцем. Старались косить поближе к воде, чтобы можно было во время отдыха удочку закинуть, рыбу поудить», — вспоминает станичник лет сорока пяти.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле с молодой пшеницей

Александр Погожев ИА REGNUM Отец с сыном на платном пруду в станице Новомарьевской

В летний период в этой местности температура воздуха уже в 11 утра повышается до 30 градусов и дальше растет. Поэтому большинство дел Новомарьевцам надо успеть до одиннадцати часов утра.

Жара спадает к пяти вечера, и вновь можно выполнять работу под открытым небом.

Александр Погожев ИА REGNUM Загон для скота на окраине станицы

Александр Погожев ИА REGNUM Мотоцикл с люлькой очень востребован в сельской местности. На нем везде можно проехать и удобно перевозить небольшой груз

Ребятне в самую жару предоставляется возможность погулять, покататься на велосипеде, поиграть в мяч, сходить на пруд искупаться. В станице есть баскетбольная площадка, футбольное поле, турники. Развивающие кружки школьники на время каникул обычно перестают посещать.

Александр Погожев ИА REGNUM Спортивная площадка с прорезиненным покрытием возле школы в станице Новомарьевской

Александр Погожев ИА REGNUM Дети играют с щенком

Александр Погожев ИА REGNUM Ребенок играет с украшениями на руках мамы

Александр Погожев ИА REGNUM Велосипеды в ожидании возвращения своих владельцев из школы

В течение всего лета кругом растет много разных фруктов: тутовник (шелковица), вишня, черешня, абрикос, яблоня, груша, слива, персик. В июне растет земляника. Что касается рыбалки, то бесплатных прудов в окрестности мало. Но мальцы находят места и ловят карасей, сазанов, карпов, судаков на обычные удочки.

Александр Погожев ИА REGNUM Зеркало пруда недалеко от ст. Новомарьевской на закате

Конечно, не только огород попадает в зону ответственности подростков, но и домашние питомцы. Рано утром надо насыпать птице зерна, налить чистую воду, дать травы, но перед этим ее нарвать. Многие семьи водят кроликов, нутрий, свиней, мелкий рогатый скот, коров и лошадей. В каждом дворе обязательно минимум одна собака и кошки. Если кошки добывают пищу там, где хранится зерно, то собакам надо варить кашу или рубить кости. У всех должно быть чисто.

Александр Погожев ИА REGNUM Пастух на закате гонит коров

Александр Погожев ИА REGNUM Корова на водопое

Александр Погожев ИА REGNUM Кадушки для зерна

«У деда была небольшая отара овец. Вообще, многие занимались овцеводством. В начале июня всегда стрижка шла полным ходом. Часто я пас отару. Овцы и бараны очень быстро съедают траву под собой и переходят большие расстояния. Без собаки их пасти сложно. Поэтому четверолапый друг заворачивал со всех сторон отару, а я сзади подгонял отстающих. Уйдем на такое расстояние, чтоб до темна можно было вернуться. И вот так целый день в степи на выпасах. С собой обед в сумке: сало, яйца вареные, хлеб, кусок масла, соль, помидоры, огурцы, молоко в банке, пирожки. Где-нибудь всегда было место, чтобы укрыться в случае непогоды от дождя, развести костер и закипятить чайник. Иногда с дедом оставались в степи на ночь», — вспоминает детство один из родителей старшеклассника на линейке.

Александр Погожев ИА REGNUM Овцы на выпасе

Александр Погожев ИА REGNUM Козы на выпасе

Александр Погожев ИА REGNUM Азиатская овчарка хорошо подходит для того, чтобы пасти овец

Александр Погожев ИА REGNUM Овцы

Станичники часто употребляют поговорку «Не потопаешь — не полопаешь»

После каникул местный детский сад пополняет ряды школы первоклассниками. Для них звучит первый в их жизни звонок на урок. Дети радуются, что теперь не надо целый день находиться в саду. У первоклашек формируется новый режим. Появляется больше свободного времени. Как правило, за ними следят бабушки и дедушки, которые на пенсии.

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница станицы Новомарьевской

«Осенью после школы меня всегда бабушка с дедушкой брали с собой на сбор шиповника. Вокруг Новомарьевки его много растет. Мы по две тонны собирали. Затем он сох на чердаке. Дедушка сдавал шиповник и всегда что-то покупал в дом. А пока мы собирали шиповник, срезали грибы. Осенью в окрестностях растут шампиньоны, рядовки, белый гриб, опята. Еще спеет терновник и боярышник. Постоянно из кустов выпрыгивали зайцы, встречались кабаны и косули. Мы видели, как животные обитают в естественной среде. Сейчас тоже встречаются лесные звери, когда сына беру на прогулку к лесу. Много шиповника не рвем. На зиму чтоб хватало. Завариваем, пьем», — рассказывает житель станицы.

Александр Погожев ИА REGNUM Цветущий шиповник

Александр Погожев ИА REGNUM Чабрец

Весна — период посадки и всходов.

Начиная с опадания листьев и до талого снега подростков нагружают уборкой во дворе. Надо подмести листья, почистить снег, засыпать лужу.

С приходом весны наступают новые заботы. Например, сезон посадки картофеля. Папа с мамой копают, дети закидывают в лунку. Но в последнее время этот процесс стал механизированным. Делаются культиватором ряды, затем человек закидывает семенной картофель на расстоянии друг от друга и другой человек засыпает землей. Посадка проходит в один день.

Александр Погожев ИА REGNUM Осенний закат на пруду в окрестностях станицы Новомарьевской

Последний звонок в детство

В весенний период каждый старшеклассник с нетерпением ждет последнего звонка. Еще больше ученики выпускных классов хотят скорее сдать экзамены и выпуститься из школы. Молодежи, которая не пошла после школы учиться, колхоз предлагает рабочие места. Многие ребята не видят смысла уезжать из родного гнезда.

Александр Погожев ИА REGNUM Домашние гуси пришли на водопой к речке Медведка в станице Новомарьевской

Александр Погожев ИА REGNUM В таком виде часто переходит жилье по наследству. На месте старых хат молодежь начинает строить новые дома

«Надо привыкать к другому вкусу молока, несвежим овощам, быстрому общественному питанию, которое не идет в сравнение с домашней кухней. Как жить в квартире, когда ты слышишь, что происходит у соседей? В городе другой образ жизни. В станице во дворе пожарить вечером мясо на мангале — это обыденность. Горожанин будет для этого выбирать выходной, место искать. В Новомарьевке многое не надо покупать. Мясо птицы, яйца, зелень, по сезону овощи, фрукты нам дает природа. Надо только вовремя ухаживать за этим хозяйством», — по-взрослому прагматично рассуждает старшеклассник.

Александр Погожев ИА REGNUM Чабан и пастушка пасут овец

Александр Погожев ИА REGNUM В степи часто можно встретить пустой вагончик или старый грузовик с будкой. Любой может укрыться в нем от дождя, снега и ветра

Александр Погожев ИА REGNUM Вид на закат из будки грузовика

В Новомарьевской постоянно кто-то строится, есть работа для каменщиков, штукатуров, маляров, кровельщиков. Помимо этого, надо обслуживать водопровод, электросеть, газоснабжение. В станице есть медпункт, стоматологический кабинет, отделение почты и Сбербанка. Молодежи остаются в наследство ветхие хаты от родственников. Они их сносят, берут кредит или постепенно зарабатывают на строительство нового дома. Создают семью и уже в скором времени придут к своим детям на последний школьный звонок.

Александр Погожев ИА REGNUM СОШ №17. Одиннадцатиклассники символично отпускают воздушные шары в небо

Александр Погожев ИА REGNUM СОШ №17. Девятиклассники символично отпускают воздушные шары в небо следом за старшеклассниками во дворе родной школы

«Кто-то ищет счастье. Как правило, эти ребята не сидят на месте, едут в другие края. Люди, которые живут в станице, идут путем создания среды вокруг себя настолько благоприятной, чтобы чувствовать себя счастливыми. Нашим детям придется сделать самим выбор, где им комфортнее жить», — рассуждает мама выпускника. В этот момент началась линейка, и в течение часа по стандартной программе после того, как прозвенел последний звонок, родители отвели своих детей на последний в школе, но не последний в жизни урок.

Александр Погожев ИА REGNUM Дневник сорванца