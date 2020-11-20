Знаменитое полярное исследовательское судно «Персей» было построено «чудесным» образом. По тому времени и обстоятельствам на свет оно не должно было появиться. Первым его заказчиком был купец и промышленник Епимах Могучий (1873 — после 1933 г.). А первым строителем — Степан Кучин (1867−1942), уроженец онежского села Кушерека и отец знаменитого полярника Александра Кучина (1888−1913 (?)). Александр Степанович пропал вместе со шхуной «Геркулес» и начальником экспедиции Владимиром Русановым в 1913 году восточнее Новой Земли. Безутешный отец искал сына и писал самому себе:

Где ты, сын мой любимый,Где ты гибнешь, мой родной?Ты взываешь — я не слышу,Только чувствую душой.

Первый строитель «Персея» С. Г. Кучин

Епимах Могучий, купец и заказчик строительства «Персея»

Семья Кучиных в своем онежском доме. В центре С. Г. Кучин, слева – А. С. Кучин

Николай, Фекла Андреевна и Степан Григорьевич Кучины. Ленинград, 1930-е годы

Село Кушерека, родина С. Г. Кучина

Город Онега. Фото начала XX века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Онежский дом Кучиных, ныне музей

В 1916 году Степан Григорьевич начал заготовку леса для будущей шхуны. На верфи в Онеге построили корпус, как разразилась Гражданская война 1918−1920 гг. и интервенция. В 1919 году корпус без механизмов, мачт, такелажа и надстроек отбуксировали в Лайский Док, где и забросили. Власть менялась, промышленность умирала, инженеры с рабочими разбредались в поисках пропитания.

Научно-исследовательское судно «Персей» во льдах Ледовитого океана

Шхуна «Персей» в разрезе

Владимир Станулевич ИА REGNUM Старинный онежский дом, свидетель строительства «Персея»

Но Россия сохранилась, у нее была власть, власть нуждалась в валюте и продовольствии. Одним из источников того и другого была Арктика, природные ресурсы которой надо было разведать и защитить от иностранцев. Революция 1917 года и война привели норвежцев в Русскую Арктику — на Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, в воды Мурмана и Белое море. Требовалось научно-исследовательское судно, и комиссия из Москвы, обследовав в 1921 году все суда в Архангельске, остановилась на корпусе «Персея», решив его достроить. В ход пошли механизмы с затонувших судов и судов на приколе. Часть оборудования сняли даже со стоявшего на Северной Двине линкора «Чесма».

Линкор «Чесма», оборудование с которого пошло на достройку «Персея»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сухой док в поселке Лая куда в 1919 году отбуксировали корпус шхуны

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ворота сухого дока в Лае, где достраивался «Персей»

19 августа 1923 года «Персей» отправился в первое свое самостоятельное плавание. Шхуна стала первым советским научно-исследовательским судном специальной постройки. За 18 навигаций оно совершило около 100 арктических экспедиций. 10 июля 1941 года фашистский бомбардировщик выследил «Персея» в Мотовском заливе и потопил.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ворота сухого дока в Лае, где достраивался «Персей»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сухой док в Лае, где достраивался «Персей»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сухой док в Лае, где достраивался «Персей»

А Степан Кучин умер в 1942 году в блокадном Ленинграде, в одном из последних писем он обращался к дочери: «…Я еще раз целую тебя и всех внучат и благословляю на добрые дела на пользу Родины-Отечества и своего народа. С которым мы были неразрывны. Я всю жизнь работал для народа, наши дети, и особенно наш Саша, погиб во льдах Арктики за науку и славу Родины…».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сейчас в Лайском доке базируются буксиры предприятия Экотек, обеспечивающие навигацию в Архангельсом порту и пассажирские перевозки на острова в период ледостава