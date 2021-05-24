В Третьяковской галерее открылась выставка «Николай Фешин» из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Выставка приурочена к 140-летнему юбилею художника. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Николай Иванович Фешин родился в 1881 году в Казани. Учился в Императорской Академии художеств в Санкт Петербурге. Был учеником Ильи Репина. Фешин проявил свое мастерство не только в живописи, но и в скульптуре, в декоративно-прикладном искусстве, а также виртуозно рисовал, был архитектором и работал с декорациями в театре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портрет Миши Бардюкова. Фрагмент не дописанной картины в 1914 году

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Натурщица» написана в 1913 году

В своем творчестве Фешин соединил традиции реалистической живописи с различными новыми приемами, в том числе импрессионизма и экспрессионизма, таким образом, он выработал собственный эмоциональный и темпераментный и одновременно пластичный художественный язык.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее. «Большая Ия» 1952(?)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее. Скульптура «Большой Иван"(отец)

На выставке представлено около 60 экспонатов, среди них известные произведения, такие как «Обливание» и » Бойня» — картины, написанные в 1911—1916 годы. Эти полотна, по замыслу автора, были частью цикла о крестьянской жизни. Они написаны во время работы художника в Казанской художественной школе, где он преподавал. Эскиз к картине «Обливание» был сделан в селе Надеждино Лаишевского уезда, откуда родом родственники его жены, художницы Н.Н. Белькович. На картине изображен обряд обливания холодной водой в летнюю жару, который, по народным поверьям, защищал людей от хворей и предотвращал засуху. Фешин женился на Надежде в 1913 году, а на следующий год у них родилась дочь Ия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее

Картина «Бойня» написана художником во время поездки с экспедицией инженера-геолога Н.Л. Ижицкого в район южного Енисея. На картине изображена кровавая сцена убоя скота. Это произведение сопоставляют с работами экспрессионистов Людвига Кирхнера, Эмиля Нольде, Отто Диска, Эгона Шиле. Также есть мнение, что изображённая на картине разделка туши предвосхищает работу постмодерниста Френсиса Бэкона.

На выставке работ Фешина представлены написанные им портреты: отца, Н.И. Сапожниковой и девятилетней Вари Адоратской. Портрет девочки сравнивают с портретами Ильи Репина «Стрекоза» и Валентина Серова «Девочка с персиками». Также представлены живописные пейзажи и рисунки, а также скульптуры.

Николай Фешин преподавал в Казанской художественной школе, а в 1923 году эмигрировал в США вместе с женой и дочерью. Перед отъездом свои работы он оставил на хранение художественному музею в Казани. В последствие музейная коллекция пополнялась благодаря закупкам и дарам. На сегодняшний день собрание творчества Фешина в казанском музее насчитывает более 180 живописных, графических, скульптурных произведений и предметов декоративно-прикладного искусства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Николай Фешин» в Третьяковской галерее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители у картины «Обливание»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее

Выставка «Николай Фешин» проходит в Третьяковской галерее в здании на Лаврушинском переулке, дом 12 и продлится до 22 августа 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Nu» написана в 1914 году