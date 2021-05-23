В Московской области в городском округе Балашихи на аэродроме Черный прошел фестиваль «Небо: теория и практика» малой авиации. Фоторепортаж ИА REGNUM с фестиваля.

На фестивале прошли показательные выступления лёгкой авиации, включавшие в себя лётную программу, соревнования и авиационные шоу. Впервые зрители стали свидетелями всероссийского этапа соревнований по авиационным гонкам, в рамках фестиваля прошли официальные соревнования полета на планере с реактивным двигателем по трассе с пилонами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Небо: теория и практика»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Небо: теория и практика»

Гости фестиваля могли наблюдать выступление пилота Светланы Капаниной, которая является семикратным абсолютным чемпионом мира в женском зачёте по самолетному спорту.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Небо: теория и практика»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Небо: теория и практика»

Так же в летной программе состоялся чемпионат Московской области по вертолетному спорту. Кульминацией праздника стало выступление пилотажной группы «Первый полет».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Небо: теория и практика»

Неотъемлемой частью программы на отдельной площадке стали соревнование скоростных дронов и показательные выступления дронов промышленного назначения.

На фестивале показали выставки, лектории, мастер-классы для детей и взрослых. Прошли мастер-классы, на которых можно склеить самолёт, собрать и разобрать дрон, а также научиться им управлять, преодолевая препятствия, освоить 3D-печать, пройти инструктаж по технике безопасности в особых условиях и научиться оказывать медицинскую помощь, выбрать тему лекции по своим интересам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фестивале «Небо: теория и практика»

На фестивале желающим рассказали, как стать пилотом или с чего начать путь в авиацию. Образовательные организации, представленные на фестивале, рассказали всё о профессиях, связанных с авиационной темой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Небо: теория и практика»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фестивале «Небо: теория и практика»

На выставке «Наш Гагарин» можно было увидеть личные вещи первого космонавта и услышать удивительные факты из его биографии.

Путешествие по вечернему небу на аэростате — одно из самых ярких событий фестиваля. Подняться в небо могли все желающие, только количество мест было ограничено.

Фестиваль проходит 22−23 мая 2021 года в Московской области на аэродроме «Чёрное» в 12 км от МКАД рядом с городом Балашиха.