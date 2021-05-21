Архангельск несколько раз был «окном в Европу» — в XVII веке, в Первую мировую войну 1914−1917 годов и в Великую Отечественную 1941−1945 гг. В двух войнах через него на русско-германский и советско-германский фронты пришло по 4−5 миллионов тонн военных грузов, поставленных в Россию союзниками. Мало что осталось в память об этом подвиге Архангельска. Одно из напоминаний доживает свой век на берегу реки Кузнечихи в Кемском поселке Архангельска. Речь о насыпи 43-километровой ветки железной дороги от порта Экономия к станции Исакогорка — станции на пути Архангельск — Москва. Она шла по улице, так сейчас и названной — Вал. В Экономии в 1941—1944 гг. разгружено около 300 000 тонн военных грузов, и везли их на фронт по железнодорожному пути, проложенному по насыпи. Надо ли сохранять эту память о войне? Безусловно!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Помощь Запада Советскому Союзу в 1941-1944 годах – ленд-лиз, поставки морем вооружений

Владимир Станулевич ИА REGNUM Танки, самолеты, снаряды, автомобили в английских и американских портах грузились на военные транспорты

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Архангельске грузы разгружали в участках порта Бакарица и Экономия

Владимир Станулевич ИА REGNUM По решению Государственного комитета обороны для доставки грузов из Экономии на станцию Исакогорка и далее на фронт была построена 43-километровая железнодорожная ветка

Владимир Станулевич ИА REGNUM Военных фотографий железнодорожной ветки на Экономию нет – секретный объект. Единственные дошедшие до нас фотоснимки сделаны пилотами люфтваффе в 1942 году

Владимир Станулевич ИА REGNUM Железнодорожная ветка на Экономию была проложена по трассе ее предшественницы времен Первой мировой, изображенной на плане Архангельска 1922 года

Владимир Станулевич ИА REGNUM Военными грузами, портами, конвоями в Арктике и строительством ветки на Экономию занимался уполномоченный ГКО и начальник Главсевморпути, знаменитый полярник Иван Папанин

Поставить на учет как памятник истории и культуры насыпь очень сложно — нужна платная экспертиза и архивные документы, а сделать это по действующим правилам, установленным Минкультом РФ, должно частное лицо за свой счет, а не органы охраны памятников. Судя по этим условиям, Минкульт РФ не хочет ставить памятники истории на учет. Проще пройти мимо, признав хлопоты пустыми. Зато застройщики богатых коттеджей, которых в Кемском поселке не меньше развалюх-деревяшек, не обременены требованиями закона и очень активны. Насыпь времен двух войн для них — карьер песка, в результате она на глазах уменьшается. Парадоксально, но погреба, выкопанные в насыпи во времена Советского Союза, спасли ее кусочек — песок вокруг погребов брать не решаются, можно и по лицу получить. Что спасло кусочек насыпи на берегу Кузнечихи — непонятно, она изрыта застройщиками, но пока держится. Если рыбаки, облюбовавшие этот холмик в Кемском поселке, то они выполнили обязанности архангельской власти, инспекции по охране памятников, областного центра «Патриот», военно-патриотических клубов и другой общественности.

Владимир Станулевич ИА REGNUM От железнодорожной ветки на Экономию сохранилась насыпь на острове Шилов посреди притока Северной Двины — Кузнечихи

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сейчас остатки насыпи в Кемском поселке — любимое место рыбаков

Владимир Станулевич ИА REGNUM У берега в Кемском поселке торчат деревянные сваи — остатки деревянного железнодорожного моста через Кузнечиху

Владимир Станулевич ИА REGNUM Насыпь на берегу и насыпь на Шиловом острове – единое целое, они на одной линии

Владимир Станулевич ИА REGNUM Железнодорожная насыпь в Кемском поселке как изъедена – для местных жителей она как песчаный карьер

Владимир Станулевич ИА REGNUM Улица Кемского поселка, где была проложена железнодорожная ветка с насыпью, сейчас называется Вал

Владимир Станулевич ИА REGNUM Почти все они одинаковы, и только несколько домов у насыпи с «архитектурными излишествами»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Только на одном доме на Депутатской улице ржавая пятиконечная звезда – знак того, что здесь живет (жил) ветеран Великой Отечественной войны