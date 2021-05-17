В Государственном музее Востока открылась выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров». Зрители могут познакомиться с малоизвестной широкой публике страницей иранской истории и искусства — периода конца XVIII — начала XX вв. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Масштабный выставочный проект включает в себя более 300 предметов из богатейшей иранской коллекции музея Востока. Это произведения живописи и миниатюры, керамика и стекло, изделия из дерева и художественный металл, ковры и расписные ткани, манускрипты и оружие. Также на выставке представлены документы из Государственного архива РФ, экспонаты из фонда Марджани и материалы из Кунсткамеры (МАЭ РАН). Основная часть экспонатов не покидала фонды музея и выставляются впервые. Организаторы отметили, что выставлены образцы, которые никто, кроме хранителя фонда, не видел.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Экспозиция распределена по семи тематическим разделам и расположена в отдельных залах: «Династия», «Европа и европейское искусство», «Духовная жизнь, религия и мистицизм», «Быт и искусство повседневности», «Воинская доблесть, охотничьи традиции и искусство оружейников», «Конец династии».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Коллекция каджарского искусства Государственного музея Востока насчитывает более 1000 предметов искусства и является одной из самых представительных в мире — наряду с собраниями парижского Лувра, музея Виктории и Альберта в Лондоне и Государственного Эрмитажа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Каджарская династия пришла к власти в Иране в последней четверти XVIII в. после долгой междоусобной борьбы. Правление ее не было безоблачным: кризисные явления в экономике, тяжелые и неудачные войны, территориальные потери и невозможность противостоять европейской колониальной экспансии, социальная напряженность, вылившаяся в кровавые восстания, способствовали тому, что Иран воспринимался как безнадежно отсталая провинция, а каджарский период — как продолжение кризисного XVIII в., ставшего эпохой заката былой славы иранского государства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Однако независимость страны была сохранена, на фоне явственных признаков упадка возникли первые ростки модернизации, а каджарское искусство, в котором ярко отразились две основные тенденции эпохи — интерес к европейским достижениям и преклонение перед собственной историей, эпосом и традициями — заняло свое место в истории мировой культуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Выставка проходит в Музее Востока до 25 июля 2021 года в здании на Никитском бульваре, дом 12 А.