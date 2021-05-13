В рамках Всероссийской недели безопасности, которая стартовала 10 мая, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели для священнослужителей Джанкойской епархии вводный инструктаж по пожарной безопасности.

Представители духовенства ознакомились с пожарной техникой и ее оснащением. Священнослужители примерили на себя боевую одежду, отработали навыки подачи пожарного ствола на тушении условленного пожара и технику использования огнетушителей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к знаниям!

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к знаниям!

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к знаниям!

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к знаниям!

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к знаниям!

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к знаниям!

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с оборудованием МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с оборудованием МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с оборудованием МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с оборудованием МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Примерка боевой одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Практика тушения пожара