Православная безопасность в Крыму: пожарные учения провели для священников
13 мая 2021
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В рамках Всероссийской недели безопасности, которая стартовала 10 мая, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели для священнослужителей Джанкойской епархии вводный инструктаж по пожарной безопасности.
Представители духовенства ознакомились с пожарной техникой и ее оснащением. Священнослужители примерили на себя боевую одежду, отработали навыки подачи пожарного ствола на тушении условленного пожара и технику использования огнетушителей.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Примерка боевой одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько ИА REGNUM
Практика тушения пожара