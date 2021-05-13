Ураза-байрам в Московской соборной мечети — фоторепортаж
13 мая 2021
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13 мая 2021 года мусульмане во всём мире отмечают священный праздник Ураза-байрам. Ураза-байрам знаменуется окончанием поста, который длился в течение месяца Рамадан.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Соборная мечеть в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
В Соборной мечети Москвы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
В Соборной мечети Москвы
Богослужение в Московской соборной мечети из-за ограничений публичных мероприятий прошло без прихожан. Также прилегающая территория к Соборной мечети была оцеплена сотрудниками полиции, чтобы молящиеся не скапливались.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На улице вокруг мечети. Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На улице вокруг мечети. Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На улице вокруг мечети. Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Соборная мечеть в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Все желающие могли подключиться к прямой трансляции богослужения. В Соборной мечети присутствовали только духовные лица и служители. Торжественную проповедь прочитал глава Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин. Завершилось богослужение праздничным намазом.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам