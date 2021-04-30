Ракульский погост со ссылкой на церковные источники в книге «Краткая история церковных приходов Архангельской епархии» назван первым поселением новгородцев на Северной Двине. Так ли это, с документами в руках никто уже доказать не может, как и то, что это не так. Впервые Ракула упомянута в известной грамоте новгородского князя Святослава 1137 года, где говорится «Урядил есмь аз святей Софии и написал Никола князь Новгородский Святослав: …на Ракуле 3 (сорочка)», что значило налог в пользу собора Святой Софии.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Ракулу, на правый берег Северной Двины, удобнее попадать на моторке от пристани левобережного села Копачево

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ракульский погост встречает лодками на берегу Северной Двины сочящимся множеством родников

Владимир Станулевич ИА REGNUM Все дома стоят фасадами к церквям

К концу XIX века в приход входило 19 деревень, с 515 душами мужского и 655 женского. Первую деревянную церковь здесь поставили примерно в начале XIII века, по благословенной грамоте новгородского архиепископа Иоанна. Она на удивление простояла 500 лет и была разобрана за крайней ветхостью. На том же месте в начале XVIII века поставлена была вторая Воскресенская церковь, затем сгоревшая. Третья деревянная, освященная в 1766 году, стоит до сих пор.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревянная Воскресенская церковь – третья по счету на этом месте

Владимир Станулевич ИА REGNUM Первая Воскресенская была поставлена еще в начале XIII века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Только внутри церкви становится заметно, как она покосилась набок

Владимир Станулевич ИА REGNUM В храме всего несколько икон с ликами Богородицы, Николая Чудотворца, сюда очень редко приезжает священник

Каменная Покровская церковь была построена на месте деревянной в начале XX века, и была известна двумя достопримечательностями — Никольским приделом, устроенным в память спасения жизни императора Александра Третьего, жены Марии Федоровны и их детей 17 октября 1888 года при крушении царского поезда.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каменная Покровская – шестая на этом месте. До нее здесь стояли, меняя друг друга, пять деревянных церквей

Второе — уникальный своей конструкцией иконостас Покровской церкви, перенесенный из Холмогор. Иконы все были греческого письма, с изображениями земной жизни Иисуса Христа. Две из них, со Знамением Божией Матери и Благоразумным Разбойником, чудесно спасаемы из горящих церквей еще в XVI веке.

Каменная церковь была поставлена на средства лесозаводчика, уроженца Ракулы, Андрея Степановича Чудинова, уехавшего по делам в 1919 году во Францию, да там и оставшегося. После Гражданской войны один ракульский активист обратился к нему за помощью, на что Чудинов ответил письмом: «Имейте в виду, что я с советским строем ни на какие комбинации не пойду. Пока мне не будет возвращена собственность, какую я имел в России, и не будет полной неприкосновенности личности, свободы слова и печати, я не вернусь домой, хотя мне и скучно без родины…».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ранее иконостас Покровской церкви стоял в одной из холмогорских церквей

Владимир Станулевич ИА REGNUM В иконостасе находились две иконы, чудом спасаемые при пожарах, – Знамение Богородицы и Благоразумный Разбойник

А. Чудинову через газету ответил бывший командир партизанского отряда Иван Боговой: «Сидите себе во Франции. Пока там еще у власти буржуазия, и твердо себе запомните, что тех «свобод», о которых вы твердите как дурак-попугай, вам не дождаться. У нас никогда не будет свободы слова и печати для врагов трудящихся. У нас никогда не будет того, чтобы вы, Андрей Степанович, сделались хозяином завода, снова смогли жиреть за счет бедности рабочих и крестьян».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Покровская церковь частично разобрали в 1930-е годы

А. Чудинов умер во Франции, место захоронения неизвестно. И. Богового расстреляли в 1937 году. Покровскую церковь в 1930-х частично разобрали на кирпич, из которого построили ограду стадиона «Динамо» в Архангельске. Ни одной иконы из Покровской церкви в хранилищах областного музея изобразительных искусств, куда их свозили из закрытых церквей, не сохранилось. События 1991 года обесценили слова Ивана Богового — «у нас никогда не будет хозяев заводов».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом лесозаводчика Чудинова напротив церкви им поставленной

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом Чудинова — высокий двухэтажный особняк

Владимир Станулевич ИА REGNUM Местный жители помнят и чтят Чудинова. Некоторые из них – его дальние родственники

Владимир Станулевич ИА REGNUM Встречаются и очень колоритные персонажи

Владимир Станулевич ИА REGNUM Покидая Ракульский Погост, чтобы переправиться в левобережную Ракулу, мы идем на берег, куда прибыла очередная моторка из Копачева с туристами на борту

Пару лет назад Ракула прославилась историей с ремонтом аварийной часовни Николая Чудотворца. Прихожане скинулись и обшили падающую часовню сайдингом, что вызвало возмущение реставраторов и их заявление в полицию. Однако прокуратура не усмотрела в спасении часовни состава преступления, и местных бабушек не посадили.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На левом берегу деревни Ракула прославившаяся скандалом с ремонтом аварийной часовня XVIII века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Прихожане обшили ее сайдингом, что сподвигло реставраторов написать на них в полицию по поводу незаконных действий