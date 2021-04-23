23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права с 1996 года. ИА REGNUM представляет фоторепортаж из Российской государственной библиотеки.

Российская государственная библиотека — одна из крупнейших библиотек в мире. Объем фондов библиотеки превышает 47,4 миллиона единиц хранения на 367 языках мира. Библиотека содержит более трех миллионов особо ценных изданий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главное здание Российской государственной библиотеки. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст графа Николая Петровича Румянцева. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выдача и заказ изданий. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выдача и заказ изданий. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кафе внутри РГБ. Москва

Вряд ли получится обойти за день все фонды и помещения РГБ. Поэтому в фоторепортаже показано главное и яркое, из чего состоит библиотека.

И, в первую очередь, это Третий читальный зал с памятником В. И. Ленину. Ведь до 1992 года библиотека носила название Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Но до сих пор большинство читателей продолжает ее называть «Ленинка».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третий читальный зал. РГБ. Москва

Хранилище редких книг содержит редкие и ценные издания, начиная с XV века. В фонде представлены старопечатные отечественные издания XVI — первой четверти XIX века, иностранные издания XV—XVII веков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный алфавитный каталог. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный алфавитный каталог. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный алфавитный каталог. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный алфавитный каталог. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перевозка книг в хранилище. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сотрудники библиотеки в хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

В Музее книги РГБ посетители увидят действующую экспозицию. В музее представлены уникальные экземпляры иностранных и отечественных изданий XV—XXI веков, образцы тиражной и оригинальной графики; полиграфические материалы и инструменты; мемориальные вещи выдающихся деятелей книжного дела; более 1000 книг и предметов, связанных с чтением и письмом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Специально для нашего фоторепортажа Вишнякова Юлия Игоревна, старший научный сотрудник НИО редких книг, показала интересные издания.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Старший научный сотрудник НИО редких книг Вишнякова Юлия Игоревна показывает редкие книги, РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Четвероевангелие 1555 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая печатная книга — Апостол 1564 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книга о постничестве. Острог. 1594 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обложка библии. Хранилище редких книг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первое издание Римской истории Тита Ливия 1469 г. Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Факсимильное издание Библии Иоганна Гутенберга 1452 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Азбука 1710 г. Музей книги. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей книги. РГБ. Москва

Священное Евангелие 1890 года. Книга с бархатным переплетом и золотым обрезом. На обложке изображение Иисуса Христа вышито на белом муаре шелком, золотой нитью и раскрашено в мастерских Московского женского Воскресенского монастыря. Экземпляр из библиотеки императрицы Александры Федоровны (1872−1918), супруги императора Николая II.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Священное Евангелие. Синодальная типография, 1890. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Священное Евангелие. Синодальная типография, 1890. РГБ. Москва

Коменский Я. А. Зрелище Вселенныя, на латинском, российском и немецком языках: Изданное для народных училищ Российской Империи по высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторыя. Санкт-Петербург, 1788.

Первое иллюстрированное издание русского перевода знаменитого сочинения чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592−1670), которое впервые было опубликовано в 1668 г. Книга считается полной энциклопедией того, с чем педагог XVII столетия считал нужным познакомить каждого ребенка в возрасте от 6 до 12 лет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коменский Я.А. Зрелище Вселенныя, на латинском, российском и немецком языках. 1788 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коменский Я.А. Зрелище Вселенныя, на латинском, российском и немецком языках. 1788 г. РГБ. Москва

Северные цветы на 1827 год — литературный альманах, издававшийся Антоном Антоновичем Дельвигом (лицейским другом А. С. Пушкина) в Санкт-Петербурге в 1824—1830 гг. В альманахе на 1827 г. опубликовано «Письмо Татьяны (из 3-ей песни Евгения Онегина)» А. С. Пушкина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Северные цветы на 1827 год. Изданы бароном Дельвигом. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Северные цветы на 1827 год. Изданы бароном Дельвигом. РГБ. Москва

Пушкин А. С. Кавказский пленник: Санкт-Петербург: В типографии Н. Греча, 1822. Это первое прижизненное издание поэмы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прижизненное издание Пушкин А.С. Кавказский пленник. 1822 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прижизненное издание Пушкин А.С. Кавказский пленник. 1822 г. РГБ. Москва

15 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 1918−1933 гг. Москва: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1934. Фотоальбом в стиле конструктивизма 1930-х гг., оформленный известным советским живописцем и графиком, мастером иллюстрации и шрифта Соломоном Бенедиктовичем Телингатером (1903−1969). Один из портретов был закрашен. Кто изображен, и кто закрасил — неизвестно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 15 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 1918-1933 гг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 15 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 1918-1933 гг. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрашенный портрет неизвестного. 15 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 1918-1933 гг. РГБ. Москва

Русские художники. Илья Ефимович Репин, 1894. Художественное издание, в оформлении которого использованы различные способы воспроизведения оригиналов работ И. Е. Репина: гравюра резцом, офорт, ксилография, фотогравюра, цинкография, фототипия, литография. Книга была напечатана на особом предприятии, основанном по распоряжению императора Александра I еще в 1818 г. для разработки и производства государственных знаков (с 1919 г. — Гознак).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русские художники. Илья Ефимович Репин. 1894 г. РГБ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русские художники. Илья Ефимович Репин. 1894 г. РГБ. Москва