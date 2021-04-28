Где обедал, воробей? Обитатели петербургского зоопарка
28 апреля 2021
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Один из старейших зоопарков России находится в Санкт-Петербурге. Ведёт он свою историю с 1865 года, причем изначально был частным. Государственным он стал в 1917 году, после чего работе заведения была придана научная (а не только развлекательная) направленность. Сейчас зоопарк пользуется огромной популярностью.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Приходить в зоопарк лучше к открытию, тогда очередь займёт лишь несколько минут. Около часа дня очередь в кассы растягивается уже на всю площадь перед парком
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
К обозначению социальной дистанции в зоопарке подошли креативно
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Держите дистанцию!
Заходя на территорию зоопарка, прежде всего видишь обиталище белого медведя.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Белая медведица — символ ленинградского зоопарка. Она ходит по клочку «суши» и присматривается к воде
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Пару лет назад одна т.н. посетительница кинула животному мороженое — и оно прыгнуло в воду. Даме попытались разъяснить, что так нельзя, животное может погибнуть. Но она заявила, что сколько можно на солнцепёке ждать, пока зверь прыгнет. И вообще, почему это нельзя мороженое? Убейтесь, но развлеките
А рядом с ним — тенистый вольер с совами.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Полярная сова. Летает совершенно бесшумно, голову поворачивает на 270 градусов, сильна и ловка, что позволяет ей охотиться даже на крупную добычу (помимо основы рациона — грызунов)
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В неволе при хорошем уходе полярная сова живет до 28 лет, а в естественной среде — втрое дольше
Дальше — огромные застекленные павильоны с лемурами.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Лемур с «сигнальным» хвостом
И обезьянами.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Гиббоны очень веселят зрителей: они подвижные, активные, общительные. Моногамны. Не плодовиты
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Лев спрятался от полуденного солнца за огромным бревном. Проходящие мимо дети постарше спрашивают с опаской: «Он жив? Это он так спит?» «Нет, это я так медленно моргаю», — отвечает лев одними глазами
За ними — отдельно стоящее здание, в нем — аквариумы.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Тот самый японский карп, он же кои, знакомый поклонникам фэншуй: он приносит деньги (как ожидается). У кои может быть 80 типов окраски, которые не влияют на основную функцию (см. выше)
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Рыбы и кораллы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Японский карп
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Аротрон черноточечный. Отличается мощными, непрерывно растущими передними зубами, которые рыбка вынуждена стачивать о камни.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Оранжевоиглый носорог в аквариуме уживается не только с сородичами, но и даже с крупными хищниками
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Рыбок не кормить
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Аквариум в зоопарке
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Рыбы-ангелы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Рыбы-ангелы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Обитатели аквариума могут быть вполне общительными
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Рыба кузовок-кубик (boxfish). Именно он был основой при разработке экспериментального автомобиля Bionic. Компания Mercedes-Benz в основу конструкции этой модели автомобиля взяла форму тела именно этой рыбки
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Некоторые рыбы переливаются голографическим рисунком
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В природе, в Амазонке, дискусы чем-то напоминают наших карасей: обитают в чёрной воде среди зарослей прибрежных кустарников, в тех местах, где дно выстлано гниющими листьями
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Дискус может быть разного цвета
Гуляем дальше.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
На стендах рассказывается о выдающихся сотрудниках и питомцах парка. Бегемотиха Красавица, к примеру, поселилась в зоосаде еще до революции. В блокаду ее спасли благодаря энтузиазму сотрудницы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Овцы — это просто, но очень по-домашнему
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Это гуанако. Развивает скорость до 56 км/ч. Способен обогнать лошадь. Немудрено, что его навоз индейцы Южной Америки используют как топливо.
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Андский кондор. Герой наскальных рисунков пятитысячелетней давности
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Манул — то животное, при встрече с которым даже радуешься, что он отделен от тебя прочной решеткой. Киса редка, малоизучена, вооружена и опасна. Не мяукает. Обладает самым пушистым и густым мехом из всех кошачьих. Погладите котэ?
Подвесной мост — своего рода аттракцион страха. На него надо залезть, чтобы испугаться, спешно сфотаться и вернуться на твердую почву
Чёрный гриф поднимается на высоту до 4,5 км. Он вьет себе огромные гнёзда, по 2 метра в диаметре и столько же в высоту. В природе живет около 50 лет, а в неволе, наоборот, дольше — до 70. Падальщик
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Амурский тигр. Животное, на лбу которого написан китайский иероглиф «властелин»
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
В зоопарке увидеть можно не только животных, но и выставку предметов традиционного русского сельского быта.
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Так выглядела прялка-самопрялка
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
На этой выставке можно узнать, что лопата, которой доставался хлеб из печи, называется не «лопата», а садник
Юдкевич Дарья ИА REGNUM
Давилка для семян льна и ножной гончарный круг — тоже здесь