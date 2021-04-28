Один из старейших зоопарков России находится в Санкт-Петербурге. Ведёт он свою историю с 1865 года, причем изначально был частным. Государственным он стал в 1917 году, после чего работе заведения была придана научная (а не только развлекательная) направленность. Сейчас зоопарк пользуется огромной популярностью.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Приходить в зоопарк лучше к открытию, тогда очередь займёт лишь несколько минут. Около часа дня очередь в кассы растягивается уже на всю площадь перед парком

Дарья Юдкевич ИА REGNUM К обозначению социальной дистанции в зоопарке подошли креативно

Юдкевич Дарья ИА REGNUM Держите дистанцию!

Заходя на территорию зоопарка, прежде всего видишь обиталище белого медведя.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Белая медведица — символ ленинградского зоопарка. Она ходит по клочку «суши» и присматривается к воде

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пару лет назад одна т.н. посетительница кинула животному мороженое — и оно прыгнуло в воду. Даме попытались разъяснить, что так нельзя, животное может погибнуть. Но она заявила, что сколько можно на солнцепёке ждать, пока зверь прыгнет. И вообще, почему это нельзя мороженое? Убейтесь, но развлеките

А рядом с ним — тенистый вольер с совами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Полярная сова. Летает совершенно бесшумно, голову поворачивает на 270 градусов, сильна и ловка, что позволяет ей охотиться даже на крупную добычу (помимо основы рациона — грызунов)

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В неволе при хорошем уходе полярная сова живет до 28 лет, а в естественной среде — втрое дольше

Дальше — огромные застекленные павильоны с лемурами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лемур с «сигнальным» хвостом

И обезьянами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Гиббоны очень веселят зрителей: они подвижные, активные, общительные. Моногамны. Не плодовиты

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лев спрятался от полуденного солнца за огромным бревном. Проходящие мимо дети постарше спрашивают с опаской: «Он жив? Это он так спит?» «Нет, это я так медленно моргаю», — отвечает лев одними глазами

За ними — отдельно стоящее здание, в нем — аквариумы.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тот самый японский карп, он же кои, знакомый поклонникам фэншуй: он приносит деньги (как ожидается). У кои может быть 80 типов окраски, которые не влияют на основную функцию (см. выше)

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рыбы и кораллы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Японский карп

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Аротрон черноточечный. Отличается мощными, непрерывно растущими передними зубами, которые рыбка вынуждена стачивать о камни.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Оранжевоиглый носорог в аквариуме уживается не только с сородичами, но и даже с крупными хищниками

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рыбок не кормить

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Аквариум в зоопарке

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рыбы-ангелы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рыбы-ангелы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Обитатели аквариума могут быть вполне общительными

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рыба кузовок-кубик (boxfish). Именно он был основой при разработке экспериментального автомобиля Bionic. Компания Mercedes-Benz в основу конструкции этой модели автомобиля взяла форму тела именно этой рыбки

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Некоторые рыбы переливаются голографическим рисунком

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В природе, в Амазонке, дискусы чем-то напоминают наших карасей: обитают в чёрной воде среди зарослей прибрежных кустарников, в тех местах, где дно выстлано гниющими листьями

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Дискус может быть разного цвета

Гуляем дальше.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На стендах рассказывается о выдающихся сотрудниках и питомцах парка. Бегемотиха Красавица, к примеру, поселилась в зоосаде еще до революции. В блокаду ее спасли благодаря энтузиазму сотрудницы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Овцы — это просто, но очень по-домашнему

Юдкевич Дарья ИА REGNUM Это гуанако. Развивает скорость до 56 км/ч. Способен обогнать лошадь. Немудрено, что его навоз индейцы Южной Америки используют как топливо.

Юдкевич Дарья ИА REGNUM Андский кондор. Герой наскальных рисунков пятитысячелетней давности

Юдкевич Дарья ИА REGNUM Манул — то животное, при встрече с которым даже радуешься, что он отделен от тебя прочной решеткой. Киса редка, малоизучена, вооружена и опасна. Не мяукает. Обладает самым пушистым и густым мехом из всех кошачьих. Погладите котэ?

Подвесной мост — своего рода аттракцион страха. На него надо залезть, чтобы испугаться, спешно сфотаться и вернуться на твердую почву

Чёрный гриф поднимается на высоту до 4,5 км. Он вьет себе огромные гнёзда, по 2 метра в диаметре и столько же в высоту. В природе живет около 50 лет, а в неволе, наоборот, дольше — до 70. Падальщик

Юдкевич Дарья ИА REGNUM Амурский тигр. Животное, на лбу которого написан китайский иероглиф «властелин»

Юдкевич Дарья ИА REGNUM В зоопарке увидеть можно не только животных, но и выставку предметов традиционного русского сельского быта.

Юдкевич Дарья ИА REGNUM Так выглядела прялка-самопрялка

Юдкевич Дарья ИА REGNUM На этой выставке можно узнать, что лопата, которой доставался хлеб из печи, называется не «лопата», а садник