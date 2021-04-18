На забытой пинежской родине Семена Дежнёва гибнет церковь
В Двинской летописи о родине казачьего атамана Семена Дежнёва (1605—1673) сказано — уроженец деревни Есиповская Сояльского стана на Пинеге. Википедия сообщает, что Дежнёв — уроженец Великого Устюга, но это ошибка.
Семен Дежнёв первым из известных путешественников прошел проливом между Северной Америкой и Азией, основал Анадырский острог, ныне город Анадырь, был назначен якутским атаманом. Стоит Сояла на левом берегу реки Пинеги, от дороги Архангельск — Пинега — Мезень отрезана рекой. Добраться до нее удобнее на моторке, любезно предоставляемой лесным отелем «Голубино». В заречном житье есть свои преимущества, но недостатков больше. Завозить все приходится на лодке, в которую квадроцикл или стройматериалы, например, не влезут. И перевезти тяжелобольного проблематично, а в половодье и ледостав — невозможно.
В Сояле живет человек 10, летом — в разы больше. Левый берег без машин и цивилизации сказывается — медведица частый гость сояльских огородов, она лакомится морковкой. На берегу Пинеги две церкви — каменная Сретения Господня (1824) и деревянная Покрова Пресвятой Богородицы (1790). Каменной церкви пожертвованиями помогал уроженец пинежской земли святой Иоанн Кронштадский. В обоих храмах заметны попытки спасти их, вопреки времени и природе. В деревянной, как сообщил житель Соялы Иван Денисов, несколько лет назад работали волонтеры знаменитого «Общего Дела», спасшего по стране сотни церквей и часовен. Но церковь не доделали, она так и стоит с открытой стеной и крышей.
Но жители Соялы сумели сделать другое — на свои деньги поставили новый памятник павшим в Великой Отечественной. Что удивительно — ни в Сояле, ни в других деревнях работы нет. Видимо, городские выходцы из пинежской Соялы не забывают славу предков. Чего нельзя сказать об архангельских историках и властях, забывших пинежские корни покорителя Сибири Семена Дежнева.