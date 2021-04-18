В Двинской летописи о родине казачьего атамана Семена Дежнёва (1605—1673) сказано — уроженец деревни Есиповская Сояльского стана на Пинеге. Википедия сообщает, что Дежнёв — уроженец Великого Устюга, но это ошибка.

Семен Дежнёв первым из известных путешественников прошел проливом между Северной Америкой и Азией, основал Анадырский острог, ныне город Анадырь, был назначен якутским атаманом. Стоит Сояла на левом берегу реки Пинеги, от дороги Архангельск — Пинега — Мезень отрезана рекой. Добраться до нее удобнее на моторке, любезно предоставляемой лесным отелем «Голубино». В заречном житье есть свои преимущества, но недостатков больше. Завозить все приходится на лодке, в которую квадроцикл или стройматериалы, например, не влезут. И перевезти тяжелобольного проблематично, а в половодье и ледостав — невозможно.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Добраться до родины Семена Дежнева, деревни Соялы на Пинеге, удобнее на моторке лесного отеля «Голубино»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Это займет примерно час, за который вы увидите пинежские известковые скалы и текущие из них в Пинегу подземные реки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Река и вода показывают удивительные эффекты искривления пространства – как в «Матрице»

В Сояле живет человек 10, летом — в разы больше. Левый берег без машин и цивилизации сказывается — медведица частый гость сояльских огородов, она лакомится морковкой. На берегу Пинеги две церкви — каменная Сретения Господня (1824) и деревянная Покрова Пресвятой Богородицы (1790). Каменной церкви пожертвованиями помогал уроженец пинежской земли святой Иоанн Кронштадский. В обоих храмах заметны попытки спасти их, вопреки времени и природе. В деревянной, как сообщил житель Соялы Иван Денисов, несколько лет назад работали волонтеры знаменитого «Общего Дела», спасшего по стране сотни церквей и часовен. Но церковь не доделали, она так и стоит с открытой стеной и крышей.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На берегу гостей встречают две сояльские церкви – каменная и деревянная

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каменная Сретения Господня закрыта, но у нее есть шансы – камень разрушается медленнее дерева

Владимир Станулевич ИА REGNUM Архитектура Сретенской церкви необычная для Русского Севера

Владимир Станулевич ИА REGNUM Внутри она в хорошем состоянии, только нет священника нет и прихода – ему в Сояле не прожить, ближайший служит в далекой Пинеге

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревянная Покровская церковь 1790 года может в ближайшие годы погибнуть – она стоит без крыши, открытая всем дождям и снегам

Владимир Станулевич ИА REGNUM Открыта и стена Покровской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятный крест у деревянной церкви стоит на месте старых крестов, в один из которых в 1786 году попала молния

Владимир Станулевич ИА REGNUM

Но жители Соялы сумели сделать другое — на свои деньги поставили новый памятник павшим в Великой Отечественной. Что удивительно — ни в Сояле, ни в других деревнях работы нет. Видимо, городские выходцы из пинежской Соялы не забывают славу предков. Чего нельзя сказать об архангельских историках и властях, забывших пинежские корни покорителя Сибири Семена Дежнева.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Жители и горожане-выходцы из Соялы на свои средства поставили новый памятник землякам павшим в Великой Отечественной

Владимир Станулевич ИА REGNUM Разные дома в Сояле – одноэтажные приземистые избы и гордые двухэтажные красавцы

Владимир Станулевич ИА REGNUM В одних красавцах живут

Владимир Станулевич ИА REGNUM Другие дома — в руинах