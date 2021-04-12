На неделе с 5 по 11 апреля, несмотря на резкие изменения в погоде, наступила солнечная, теплая весна. 4 и 6 апреля открылся прокат электросамокатов и велосипедов. В этом году самокаты завезли на парковки раньше, чем в прошлые годы. А с велосипедами вышло не всё удачно. В центральном округе их успели доставить, а в других районах москвичи не смогли воспользоваться прокатом, велосипедные парковки оказались пустыми.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Киевском вокзале. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на ВДНХ. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парка «Зарядье». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 6 апреля на ВДНХ. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катающиеся на самокатах на ВДНХ. Весенняя Москва

С 1 апреля открылся сезон летних кафе и веранд. Владельцы охотно сооружают и обустраивают летние веранды. Открытие фонтанов в Москве планируют к майским праздникам. Но уже заработали фонтаны, не относящиеся к городскому хозяйству, например у торгового центра Европейский.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды ресторана в «Зарядье». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан у ТЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Весенняя Москва

10 апреля температура поднялась до 17 градусов тепла. Москвичи вышли гулять, в парках и на бульварах стало людно. Жители достали велосипеды, самокаты, ролики, гуляют и наслаждаются солнцем и теплом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Центральный рынок. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художник на Арбате. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художник в «Зарядье». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Петровский бульвар. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Центральный рынок. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчина на роликах. Весенняя Москва

На несколько недель раньше, 10 апреля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартовал XX Весенний фестиваль цветов, который продлится до 31 мая. Парк уже покрыт весенними первоцветами. А те, кто хочет тропических цветов, могут посетить оранжерею. Внутри зацвел язык дьявола, пахнущий несвежим мясом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Женщина приводит в порядок участок у дома. Марьино. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва