Сегодня, 26 марта, петербургский СКА принял на своем льду московское «Динамо» в рамках пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев — 4:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо Андрей Алексеев и игрок СКА Лукас Бенгтссон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо Иван Бочаров, игрок СКА Йоонас Кемппайнен, игрок Динамо Юоса Хиетанен

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо Иван Бочаров

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин

В составе «армейцев» голами отличились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.

Таким образом, СКА одержал победу в серии и гарантировал себе выход в финал Западной конференции, где он встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Иван Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Судья во время матча плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо Артем Волков и Вадим Шипачев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо Владиславв Ефремов и игрок СКА Евгений Тимкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба командой СКА в ворота команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Зрительница на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Трибуна во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо Иван Бочаров

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо Анлрей Миронов

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо Владиславв Ефремов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Линден Вей

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы во время матча плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы во время матча плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)