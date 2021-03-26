СКА выиграл серию у московского «Динамо» в пяти матчах
26 марта 2021
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Сегодня, 26 марта, петербургский СКА принял на своем льду московское «Динамо» в рамках пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев — 4:0.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо Андрей Алексеев и игрок СКА Лукас Бенгтссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо Иван Бочаров, игрок СКА Йоонас Кемппайнен, игрок Динамо Юоса Хиетанен
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо Иван Бочаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер СКА Валерий Брагин
В составе «армейцев» голами отличились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.
Таким образом, СКА одержал победу в серии и гарантировал себе выход в финал Западной конференции, где он встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Иван Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Судья во время матча плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо Артем Волков и Вадим Шипачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо Владиславв Ефремов и игрок СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба командой СКА в ворота команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрительница на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер СКА Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Трибуна во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо Иван Бочаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо Анлрей Миронов
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо Владиславв Ефремов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Линден Вей
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы во время матча плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы во время матча плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА поздравляют друг друга с победой в полуфинале конференций КХЛ