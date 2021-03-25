Сон Кирилла Белозерского: «Иди на Белое озеро — там я уготовила тебе место»
В стенах Кирилло-Белозерского монастыря XVII века соседствуют православная обитель и музей. В отличие от Соловецкого, где монастырь заметнее музея, многие здесь даже не предполагают, что ходят рядом с действующей обителью.
Преподобный Кирилл, в миру Косьма, (1337−1427) принял постриг в московском Симоновом монастыре. Во сне ему явилась Богородица: «Иди на Белое озеро — там я уготовила тебе место, где можно спастись». Преподобный пришел на его берега и с другим учеником Сергия Радонежского — Ферапонтом — поселился в пещере. Скоро Ферапонт ушел и основал неподалеку Ферапонтов монастырь, знаменитый росписями Дионисия.
Кириллова обитель вошла в русскую историю снятием ее игуменом в 1447 году крестного целования с великого князя Василия Васильевича Темного (1415−1462), поклявшегося в плену своему захватчику — Дмитрию Шемяке — не претендовать на великокняжеский престол. Снятие клятвы в одном из самых намоленных монастырей открыло путь к возвращению Василия Темного на трон, что вскоре и произошло.
Еще одно большое историческое событие — паломничество в 1529 году великого князя Василия Третьего (1479−1533) с женой Еленой Глинской (1510−1538), чтобы вымолить сына-наследника. И мальчик родился — будущий царь Иван IV Васильевич (1530−1584). Грозный царь благодарил обитель, к концу его правления в ее владении было около 600 деревень, перед смертью царь принял схиму именно этого монастыря.
Со временем из обители уходили монахи основывать новые обители, и Кириллов монастырь оказался как бы в окружении — Ферапонтова, Горицкого монастырей, Нило-Сорской пустыни. Монахи перед великой Смутой в 1600 году построили каменные стены, благодаря которым, и с помощью Божией, выдержали несколько польских осад — монастырь, в отличие от Вологды и Белозерска, не был разорен. В 1654—1680 годах вокруг монастыря встали мощные стены — самая сильная на то время крепость Русского Севера.
Кириллов монастырь стоял на пути с Русского Севера к Москве и богател. После запрета Петром Первым (1672−1725) внешней торговли через Архангельск обитель стала скудеть. В 1764 году по указу Екатерины Второй у монастыря отобрали все владения. В 1918 году он был разграблен, а его игумен убит.
В 1924 году здесь открылся музей-заповедник, куда возвратили некоторые иконы и древние книги, вывезенные из обители еще до революции. В 1997 году церкви передали Малый Ивановский монастырь — древнюю часть Кирилловой обители. Между Вологодской митрополией и Минкультом РФ идут переговоры о передаче Церкви некоторых других исторических зданий.