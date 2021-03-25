В стенах Кирилло-Белозерского монастыря XVII века соседствуют православная обитель и музей. В отличие от Соловецкого, где монастырь заметнее музея, многие здесь даже не предполагают, что ходят рядом с действующей обителью.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святые ворота обители с церковью Иоанна Листвичника (1567)

Владимир Станулевич ИА REGNUM Казанская башня (XVII в.) монастыря с главными воротами

Владимир Станулевич ИА REGNUM Икона Спасителя с преподобными Кириллом Белозерским и Сергием Радонежским над воротами Казанской башни

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ферапонтовская башня (XVII в.) Кирилло-Белозерского монастыря

Преподобный Кирилл, в миру Косьма, (1337−1427) принял постриг в московском Симоновом монастыре. Во сне ему явилась Богородица: «Иди на Белое озеро — там я уготовила тебе место, где можно спастись». Преподобный пришел на его берега и с другим учеником Сергия Радонежского — Ферапонтом — поселился в пещере. Скоро Ферапонт ушел и основал неподалеку Ферапонтов монастырь, знаменитый росписями Дионисия.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Роспись Святых ворот (1585 г.)

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святой Зосима в росписи Святых ворот Кириллова монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святой Савватий в росписи Святых ворот Кириллова монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Малый пролет Святых ворот открыт для прохода туристов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Роспись купола Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Фрески Успенского собора. XVII век

Кириллова обитель вошла в русскую историю снятием ее игуменом в 1447 году крестного целования с великого князя Василия Васильевича Темного (1415−1462), поклявшегося в плену своему захватчику — Дмитрию Шемяке — не претендовать на великокняжеский престол. Снятие клятвы в одном из самых намоленных монастырей открыло путь к возвращению Василия Темного на трон, что вскоре и произошло.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Монастырская стена на берегу Сиверского озера

Еще одно большое историческое событие — паломничество в 1529 году великого князя Василия Третьего (1479−1533) с женой Еленой Глинской (1510−1538), чтобы вымолить сына-наследника. И мальчик родился — будущий царь Иван IV Васильевич (1530−1584). Грозный царь благодарил обитель, к концу его правления в ее владении было около 600 деревень, перед смертью царь принял схиму именно этого монастыря.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рождественская церковь (1595)

Со временем из обители уходили монахи основывать новые обители, и Кириллов монастырь оказался как бы в окружении — Ферапонтова, Горицкого монастырей, Нило-Сорской пустыни. Монахи перед великой Смутой в 1600 году построили каменные стены, благодаря которым, и с помощью Божией, выдержали несколько польских осад — монастырь, в отличие от Вологды и Белозерска, не был разорен. В 1654—1680 годах вокруг монастыря встали мощные стены — самая сильная на то время крепость Русского Севера.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Успенский собор (1497) и Кириллова церковь (1785)

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рака Кирилла Белозерского в Кирилловой церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Клеймо о погребении преподобного Кирилла Белозерского на его раке

Владимир Станулевич ИА REGNUM Реконструкция головы князя Федора Телетевского (ум.1645), похороненного в Кирилло-Белозерском монастыре. Из экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Саркофаг князя Федора Телетевского. Из экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кресты-тельники из монастырских погребений. Из экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пресс печатный ручной XVII века. Копия из экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Евангелие 1606 года. Московский печатный двор. Из экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Столбец в два устава. 1685 год. Из экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря

Кириллов монастырь стоял на пути с Русского Севера к Москве и богател. После запрета Петром Первым (1672−1725) внешней торговли через Архангельск обитель стала скудеть. В 1764 году по указу Екатерины Второй у монастыря отобрали все владения. В 1918 году он был разграблен, а его игумен убит.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кузнечная башня XVII века

В 1924 году здесь открылся музей-заповедник, куда возвратили некоторые иконы и древние книги, вывезенные из обители еще до революции. В 1997 году церкви передали Малый Ивановский монастырь — древнюю часть Кирилловой обители. Между Вологодской митрополией и Минкультом РФ идут переговоры о передаче Церкви некоторых других исторических зданий.