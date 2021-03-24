В комплексе «Гостиный Двор» Москвы 24 марта открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22, которая продлится пять дней, до 28 марта 2021 года. Ярмарка не состоялась в декабре 2020 года из-за ограничительных мер в Москве, помешал COVID-19.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книги на ярмарке интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости на ярмарке интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители ярмарки интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книги на ярмарке интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

В non/fictio№22 принимают участие 288 издательств, книжных магазинов и институтов культуры из 19 стран. Посетители по желанию могут приобрести книги художественного, публицистического, научно-популярного, биографического, кулинарного жанров, вышедшие за последний год. Отдельный раздел ярмарки представлен литературой для детей. Для издателей и авторов графических романов также выделена зона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петербургский магазин «Подписные издания» на международной ярмарке интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петербургский магазин «Подписные издания» на международной ярмарке интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книга Аллена Гинзберга «Вопль. Кадиш». Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книги из серии «Жизнь Замечательных Людей». Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости международной ярмарки интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости международной ярмарки интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники международной ярмарки интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

В программе ярмарки заявлено 400 мероприятий, которые будут проходить на восьми площадках. В семинарах, public tolk, презентациях примут участие спикеры, известные в литературном сообществе. Это писатели, издатели, ученые, путешественники, деятели культуры. Среди них Диана Арбенина, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Андрей Звягинцев, Денис Драгунский, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Вера Полозкова, Захар Прилепин, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Гузель Яхина и другие.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зона семинаров. Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Презентация новой серии НЛО Гендерные исследования. Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный редактор НЛО Ирина Прохорова на презентации новой серии НЛО Гендерные исследования. Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книга Сергея Шойгу «Про вчера». Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Писатель и журналист Игорь Воеводин представляет книгу Сергея Шойгу «Про вчера». Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Писатель Оксана Васякина на презентации своей книги Рана. Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книги из серии Гендерные исследования. Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Public talk писателей Елена Посвятовская и Денис Драгунский Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анонс издательской программы фонда «Нужна помощь». Международная ярмарка интеллектуальной литературы nonfictioN22. Гостиный Двор. Москва