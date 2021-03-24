Идти 2,5 километра по льду Северной Двины с правого берега, где центр Архангельска, на Кегостров тяжело даже в солнце и штиль.

Владимир Станулевич ИА REGNUM С левого берега на Кегостров проложена широкая ледовая автодорога

А с сумками, как идут женщины, да вечером, да в мороз — при ледяном ветре или в оттепель по снежной каше одно мучение. А 3 марта тропу еще и затопило нагонной водой.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Судовой ход – это 30 метров колотого льда вперемежку с водой

Владимир Станулевич ИА REGNUM Город в 2,5 километрах от острова

Владимир Станулевич ИА REGNUM По этой автодороге на остров ездят городские рыбаки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Но работают кегостровцы на правом берегу, в центре Архангельска

На реке судовой ход — тропинка для судов, шириной метров 30, проделанная ледоколом. Мостки для людей через него положены прямо на битый лед.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Посреди реки – проложенный ледоколом судовой ход, дорога для судов

На островной стороне корабельного хода ждут водители, 60 рублей и на Кего. Работы на острове нет, а они зарабатывают от 3000 до 6000 в день. Но колея неофициальная и есть риск нарваться на ГИБДД. Вроде хорошее дело, но, как всегда на Руси, некому узаконить трассу наморозив не нее лёд за небольшие деньги…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мостки колышутся на колотом льду

На днях мэр Архангельска Дмитрий Морев, первым из мэров, пешком дошел до судового хода. Переправу он признал слишком протяженной, и на следующую зиму ее проложат по короткому маршруту — не от гостиницы Пур-Наволок, а от Красной пристани.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Перебраться через него непросто, а иногда и опасно

Владимир Станулевич ИА REGNUM Об этом говорят надписи об утопающих, которых надо спасать с помощью кругов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Через судовой ход наброшены два ряда мостков с поручнями

Владимир Станулевич ИА REGNUM Темнеет, скоро ночь – тревожное время для путешественников через реку

Вадим Медведков, главный кегостровский общественник, пару десятилетий продвигает идею канатной дороги через Кегостров на Цигломень, которая бы частично железнодорожный мост. Но городские и областные власти пока не посчитали во сколько проект обойдётся.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кегостров лежит на Северной Двине напротив Архангельска. Здесь куст деревень и бывший рабочий поселок – производства на Кего нет с 1990-х

Владимир Станулевич ИА REGNUM В деревнях самым экономичным видом транспорта является гужевой