Московский праздник весны «Навруз» отметили в пятнадцатый раз. Он прошел онлайн, но журналисты смогли побывать на трансляции концерта. Фоторепортаж ИА REGNUM из почти пустого концертного зала.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Московский Навруз»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приветственные слова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Международный день «Навруз» — праздник прихода весны, обычно проводится в день весеннего солнцестояния. Это один из древних праздников в мире. В переводе с фарси «Навруз» означает «новый день», символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. Его отмечают татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и другие народы. В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта выходным днем. В 2009 году Навруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Символом Навруза является солнце.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наиля Шахова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Прямая трансляция праздничного шоу и концерта передавалась из культурного центра, в котором выступили артисты разных национальностей и диаспор. Выступления лучших коллективов и известных артистов чередовались с записанными видеопрезентациями и роликами. Народные коллективы и представители администрации, которые не смогли приехать из-за ограничений, выступали и поздравляли с большого экрана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Слаженная работа коллектива позволила посмотреть зрителям, находящимся дома или в гостях у монитора компьютера, гаджета или телевизора, программу, приближенную к традиционному празднованию Навруза. В программе показаны традиционные спортивные и развлекательные игры национальные кухни и народные ремесла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Певица из Республики Таджикистан

Артисты выступали в культурном центре в зрительном зале почти без зрителей. Как же артистам не хватает улыбок, внимательных глаз, оваций и благодарности зрителей! Представители прессы и некоторые артисты, оставшись в зале после своего выступления, составили немногочисленную публику. Известным артистам приходилось «общаться» с камерой, оператор которой был погружён в свою работу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наиля Шахова и Артем Каминский

В этот праздничный день перед зрителями, собравшимися у экранов, выступили представители диаспор в национальных костюмах с символами Навруза: Эмомали Мирзоев и Суманжон Шарифзода (Таджикистан), Роксана Расулова и Абдул-Хамид Хашим Кафаров (Азербайджан), Данислам Кутругильдин и Эльвира Ярмухаметова (Башкирия), Диана Мирзахасанова и Акид Касем (курды), Ботир Исмаилов и Севара Эрназарова (Узбекистан), Адель Яхин и Аделя Яхина (Татарстан), Магомед Керимов и Илаха Казымова (лезгины), Курбан Илимахунов и Дана (уйгуры), Тазагуль Алимова и Санжарбек Сайпидинов (Киргизия).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заслужаная артистка России Анита Цой

В праздничном шоу выступили народная артистка Чеченской Республики, заслуженная артистка Республики Ингушетия Согдиана, участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров, заслуженная артистка России Анита Цой, дагестанский певец и композитор Аслан Гусейнов, лауреат международных конкурсов Светлана Першина. Финальный номер по традиции исполнит «Хор Турецкого».