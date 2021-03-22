Николай Фомин живет в городе Каргополе Архангельской области. На городской окраине он создал детский парк «Медвежий край». В нем множество деревянных сказочных фигур, домиков с развлечениями, «Терем» с ледяными скульптурами. Взрослый билет стоит 100 рублей, детский 50, посетителей около 10 000 в год. Когда гостей мало, «затонуть» хорошему делу не позволяет мастерская деревянных изделий, которая работает тут же, в парке.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Музей наличников» в «Медвежьем краю»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Николай Фомин, создатель детского парка развлечений «Медвежий край» и «Музея наличников»

Резьба по дереву одно из двух увлечений Николая Фомина, первым было и осталось искусство ледяных скульптур, которыми Николай занимается с начала 1990-х. Среди деревянных изделий есть и наличники. К сожалению, покупатель пошел нетребовательный, ищет что подешевле, и сложных конструкции в ассортименте нет. Хотя Каргополь в Архангельской области, в смысле украшения домов, особый город. Северяне скуповаты на архитектурные излишества, и если делали красивые наличники, то «как у соседа».

В Каргополе, в части наличников, издавна заявлена высокая планка — в Преображенской церкви 1692 года нет ни одного повторяющегося окна. Тогдашние жители приняли вызов, и несколько веков делали наличники непохожими на соседские. Многие их дома сохранились, и можно видеть, как было.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом с наличниками в Каргополе

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каргопольский дом с наличниками

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом в Каргополе с наличниками

Владимир Станулевич ИА REGNUM Красивые наличники на многих домах в Каргополе

К сожалению, советская власть отказалась от нефункциональной вычурности. 1991 год не восстановил традиции, хотя в городе богатые дома появились снова. Николай Фомин решил не участвовать в девальвации каргопольской архитектуры, и сохранил память о прошлом в «Медвежьем крае». Он сделал «Музей наличников», и хотя в нем только 5 окон и множество фотографий, начало положено.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Богат Каргополь на наличники

Владимир Станулевич ИА REGNUM Богаты наличники Каргополя

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каргопольские наличники богаты

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каргополь богат на наличники