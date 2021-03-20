В Центральном театре кукол имени Сергея Образцова состоялась экскурсия по театру. Приглашенным гостям рассказали историю театра, показали рождение кукол и репетицию спектакля. Фоторепортаж ИА REGNUM из закулисья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часы на здании театра Сергея Образцова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Сергея Образцова

Театр кукол Сергея Образцова отмечает юбилейный 90-й сезон. Он был создан в 1931 году и начинался с одной комнаты. Он получил название «Центральный дом художественного воспитания детей» где работало 10−12 человек. Сейчас в коллективе театра работают около 250 человек. На сцене показывают около 40 спектаклей, в которых играют от одного до десятков актеров.

Театр начал свои выступления со спектаклей «Джим и Доллар» 1932, «Пузан» 1934, «Каштанка», «Гусенок» 1935. Репетиции проходили в маленькой комнате в ЦДХВД, а спектакли показывали в школах, клубах, пионерских лагерях. Когда в 1936 году приобрели расписной фургон, то спектакли могли увидеть горожане в московских двориках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз куклы Лимон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла

Первое здание театр получил в 1937 году на площади Маяковского, в нем раньше располагался реалистический театр, кинематограф, а до этого там были два трактира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастерская кукол

В новое здание на Садово-Самотечной, построенное специально под театр, образцовцы переехали в 1970 году. Часы на здание повесили через год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Борис Константинов

Механизм фасадных часов создал конструктор Вениамин Кальмансон. «Чтоб все двигалось и работало в заданном режиме», — говорил конструктор. Дизайн часов с открывающимися избушками выполнен одним из комбинатов Художественного фонда. Три метра в ширину и четыре метра в высоту, размещённые на фасадной части здания, а механизм занимал отдельную комнату на четвертом этаже. Часовые детали изготовило Специальное конструкторское бюро Института горного дела им. А. А. Скочинского. Впоследствии часы сделали электронными.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы в работе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

На часах каждый час поет механический петух и животные, сначала поочередно, а в полдень и в полночь — появляются все разом. Сказочные животные выходят из своих домиков под музыку «Во саду ли, в огороде» в аранжировке Никиты Богословского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы из спектакля про Чиполлино

Кабинет Сергея Образцова расположен на четвертом этаже, рядом с мастерскими, создающими кукол. В кабинете находится антикварная мебель XIX века из карельской березы: стол, стулья, шкаф, софа, рояль и предметы интерьера, керамика, графика и живопись. Фарфоровая статуэтка, выбранная образцовым для кабинета, послужила моделью для памятника, установленного перед театром в 2015 году. На третьем этаже находятся комнаты артистов, дирекция, и оркестр. На втором этаже два зрительных зала. Большой зал на 500 мест, это больше чем в других кукольных театрах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Екатерина Образцова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Репетиция спектакля про Чиполлино

В мастерских происходит создание кукол по эскизам художника, работающего над спектаклем. Кукольники создают механизм, фактуру, мимику куклы на основе эскиза художника в трёхмерном варианте. У каждой куклы свой характер, пластика, фигура. Впоследствии актер знакомится с куклой, начинает с ней взаимодействовать, узнавать ее. Актеры работают с готовой куклой, только некоторые из них готовы сами создать своего персонажа. В театре кукол всегда очень много совместной работы, одной куклой могут управлять два актера, а парой танцующих кукол — управляют шестеро.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Репетиция спектакля про Чиполлино

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры

Декорации изготавливают в столярном цехе. Двигающиеся механизмы продумывают и конструируют, согласовывая с режиссером. Механизмы имитируют старинную театральную инженерию.

Музей кукол расположен на первом этаже. В нем находятся куклы, через которые представлена вся история кукольных театров от древней Греции до современных плавучих вьетнамских театров. Самые первые куклы — это марионетки, затем появились перчаточные, в XX веке уже играли с тростевыми куклами, управляемыми палочками. Существуют планшетные и ростовые куклы, позже механизм усложнялся и появились куклы, у которых можно управлять мимикой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы

Гости смогли посмотреть репетицию нового спектакля про Чиполлино и побывать за кулисами театра на сцене.