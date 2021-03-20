Кенозерье — особый мир, где сложились в одно разнообразный человеческий опыт копившийся 1000 лет. Во-первых, здесь проходил самый древний волок из Ладоги в Онегу и Заволочье, по которому на Северную Двину шли ватаги ушкуйников. Изрезанные бухточками берега озер были идеальными укрытиями для лодок, а селения на берегах — временным пристанищем для небедных и повидавших мир купцов-воинов. Принимали их бойкие и многознающие хозяева. В деревнях росли общие дети — смесь лучших качеств гостей и хозяев. Так продолжалось минимум 200 лет. Здесь не было войн и разорений. Умели кенозерцы договариваться, или откупались, но веками их не трогали ни поляки, ни шведы, ни солдатские команды, ищущие раскольников.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Чуть дальше отворотки к Вершинино – Почозерский погост

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кенозерье – 251 озеро с десятками деревушек и 46 церквями и часовнями на их берегах и островах

Владимир Станулевич ИА REGNUM Главная церковь погоста имеет длинное название — Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самая известная – Никольская часовня в селе Вершинино — столице Кенозерья

Владимир Станулевич ИА REGNUM Это самая богатая на утварь часовня Кенозерья

В итоге создался особый мир, где все было прекрасней, чем на Русском Севере. Мир, где смещались языческие мифы и суеверия и вера православная. На берегах встали десятки часовен, в каждой из которых кроме икон святых покровителей имелись небеса — представление крестьян о местопребывании сонма ангелов, святых, Божественной Троицы со Вседержителем. Входя в часовню кенозерец вольно или невольно поднимал голову и представал перед небожителями. Даже не вставая на колени перед иконами, человек оказывался под взором, в положении кающегося и молящего. В этом, как кажется, основной замысел небес.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Над головой в Никольской – небеса

Владимир Станулевич ИА REGNUM Всего в Кенозерье 35 часовен

Владимир Станулевич ИА REGNUM Часто они укрываются в «святых рощах» — удивительная смесь языческих и христианских верований жителей Кенозерья

Владимир Станулевич ИА REGNUM Часовня Иоанна Богослова в деревне Зехнова

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здесь хранятся части многих небес из церквей и часовен Кенозерья

Владимир Станулевич ИА REGNUM В ней самые большие небеса Кенозерья

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 2008 году их отреставрировали

Владимир Станулевич ИА REGNUM Амбар-музей Кенозерского национального парка в селе Вершинино

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здесь же и кресты с этих церквей

Владимир Станулевич ИА REGNUM В музее можно увидеть конструкцию небес

Удивительно, но и советская власть, доставшая самые дальние уголки страны, не дотянулась до небес Кенозерья. Иконы прятали или уничтожали, часовни делали зернохранилищами и складами, а небеса как висели над людской суетой, так и остались висеть. Некоторые из них, от греха подальше, Кенозерский парк собрал в свой амбар-музей, где гости парка могут увидеть «небеса» в сборе, отдельные их части, конструкцию, поинтересоваться о «небесных» художниках, живущих давным-давно на берегах Кенозера.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Небо в часовне Великомученицы Параскевы в деревне Тырышкино

Владимир Станулевич ИА REGNUM Небо в часовне Николая Чудотворца в селе Вершинино

Владимир Станулевич ИА REGNUM Иконостас и небеса в Никольской часовне Усть-Почи