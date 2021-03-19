В Подземном музее парка Зарядье в Москве открылась выставка проекта «Крым. История».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

На мультимедийной выставке представлено более ста цифровых фотографий, планов, гравюр и старинных карт. Экспозиция представляет собой перспективу исторического развития Крыма с XVIII до середины XX веков. Выставка спланирована по нескольким тематическим разделам: история присоединения Крыма к Российской империи; виды городов, моря, пейзажей XIX века; Ливадия — крымская резиденции императорской семьи; Черноморский флот; Великая Отечественная война; Крым как всесоюзная здравница, куда приезжали отдыхающие со всего СССР.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители выставки «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Императорская яхта Штандарт в Ялтинском порту. 1910-1913. Неизвестный автор. Выставка Крым.История в подземном музее парка Зарядья. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Император Александр III и императрица с детьми, Ливадия. Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители листают на интерактивных панелях старые фотографии Крыма. Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проект нового адмиралтейства Севастополя, 1835-1837 гг. Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шайхет. Отдыхающие в санатории. Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Луговой. Женский портрет в Крыму. Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Крым. История» в подземном музее парка Зарядье. Москва