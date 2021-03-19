Улица Арбат

В народе называется — Старый Арбат, в связи с тем, что в 60-х годах 20-го столетия была проложена магистраль под названием Новый Арбат (бывший проспект Калинина). Впервые Арбат был упомянут в московских летописях в самом конце XV века. На этой улице находились различные ремесленные слободы, занимавшиеся обслуживанием царского двора: резчики, повара, плотники. После пожара XIX века улица начала застраиваться особняками для знати. В XIX веке на Арбате селились художники, писатели, поэты, а к концу столетия аристократию сменили купцы — и на этой улице появились различные рестораны и магазины. Но уже в XX веке, при советской власти, княжеские особняки превратились в коммунальные квартиры. Во второй половине того же века Арбат решили сделать пешеходной улицей — тут положили брусчатку, установили фонари и покрасили дома в пастельные тона. Сейчас улица Арбат является одной из туристических зон Москвы. Это одна из самых длинных пешеходных улиц, на которой в ряд идут доходные дома XIX века. На улице Арбат находятся Театр им. Вахтангова и музей-квартира А. С. Пушкина, памятники Булату Окуджаве, Пушкину и Гончаровой, Вахтангову, а также граффити-стена Виктору Цою. Кафе, рестораны, магазины сувениров, современные музеи, уличные музыканты — все это притягивает иностранных туристов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на улицу Арбат, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на улицу Арбат, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Арбат в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Жукова на одном из домов улицы Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-квартира А. С. Пушкина на улице Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стена Виктора Цоя на улице Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на улицу Арбат

Никольская улица

Одна из старейших улиц Москвы, получила свое название в честь монастыря Николы Старого. Это место — часть города, где зародилось книгопечатание на Руси. Именно здесь, на Печатном дворе, Иван Федоров и Пётр Мстиславец подарили миру свою первую книгу — «Апостол». Никольская пестрит достопримечательностями: Заиконоспасский монастырь; бывший Монетный двор — сейчас зданием заведует Исторический музей; ресторан и гостиница «Славянский базар» — когда-то было дорогое и модное место с потрясающим обслуживанием, а теперь тут размещается Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского. Никольская улица выходит на Красную площадь между Казанским собором и ГУМом. Никольская является одним из самых притягательных мест для иностранных туристов, и вершиной этого притяжения стал 2018 год, когда прошел чемпионат мира по футболу в Москве. Каждый день и каждую ночь улица была центром карнавальных гуляний футбольных фанатов со всего мира.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заиконоспасский монастырь на Никольской улице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Украшения Никольской улицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский печатный двор. Сейчас Историко-архивный институт

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торговый центр Наутилус на Никольской улице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Никольскую улицу со стороны Красной площади. Казанский собор

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Икона Заиконоспасского монастыря и вид на Никольскую улицу

Третьяковский проезд

С Никольской улицы можно попасть на небольшой проезд, который назван в честь братьев Третьяковых — меценатов, купивших этот участок города в 1868 году. Они превратили эту улицу в одно из элитных торговых мест Москвы. И до сих пор Третьяковский проезд является самым дорогим местом для шопинга в Москве — на улице находятся элитные бутики мировых брендов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ворота Третьяковского проезда

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Третьяковский проезд

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Третьяковский проезд

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третьяковский проезд — улица дорогих бутиков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третьяковский проезд — улица дорогих бутиков

Улица Кузнецкий Мост

Улица названа в честь моста через реку Неглинную, которая сейчас проходит под землей. С 1756 года эту местность начали занимать фешенебельные магазины и вплоть до 1917 года Кузнецкий Мост был одной из основных торговых улиц столицы. Кругом были вывески на французском и любая вещь, купленная на Кузнецком, становилась предметом роскоши. Например, можно было потратить деньги в дорогом дамском салоне мадам Обер-Шальме. Пожалуй, в настоящее время прошлую торговую известность на этой улице, напоминает Центральный Универсальный Магазин (ЦУМ), который является престижным торговым комплексом в центре Москвы. Улица богата на разнообразные достопримечательности: Доходный дом Третьяковых, Московский дом художника, театр Солодовникова (ныне театр оперетты), доходный дом Воронцова-Евдокимова-Шориной. Многие из зданий являются объектами культурного наследия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на улицу Кузнецкий Мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный Универсальный Магазин (ЦУМ) на улице Кузнецкий Мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский дом художника на улице Кузнецкий Мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на улицу Кузнецкий Мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Доходный дом Воронцовой — Евдокимова — Шориной на улице Кузнецкий Мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лежащий знак Конец пешеходной зоны на улице Кузнецкий мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение улицы Кузнецкий Мост в витринах ЦУМа

Камергерский переулок

Переулок является продолжением пешеходной зоны улицы Кузнецкий Мост. Существовал переулок с XVI века — в те времена его называли Квасным (давным-давно здесь проживали квасники). В целом Камергерский сменил большое количество названий, и только в 1992 окончательно утвердилось его сегодняшнее имя. Переулок неразрывно связан с жизнью и творчеством многих писателей, актеров и музыкантов. Здесь есть музей-квартира С. С. Прокофьева; в 1902 году был построен дом для МХТ им. А. П. Чехова; в двухэтажном бледно-желтом здании в 1930−40-е годы были размещены ресторан и шикарная гостиница Шевалье. В небольшом Камергерском переулке находятся три памятника: С. Прокофьеву, А. П. Чехову и парный памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличный музыкант в Камергерском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник С. Прокофьеву в Камергерском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник А. П. Чехову в Камергерском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM МХАТ им. Чехова в Камергерском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке. Фрагмент

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Копия картрины на одном из здании Камергерского переулка

Столешников переулок

Этот переулок находится через квартал параллельно Камергерскому. Столешники — это ткачи, которые изготавливали скатерти для царского двора. Собственно, в честь этой профессии и был назван переулок. В XIX веке эта часть города была усыпана купеческими лавками. Позднее в Столешникове появилось довольно большое количество доходных домов: Мозгиных, Карзинкина, страхового общества «Якорь». На этой улице проживал знаменитый писатель и журналист В. А. Гиляровский. В настоящий момент здесь находится его музей-квартира. Место Нотного магазина П. И. Юргенсона, открытого в 1861, сейчас занимает бутик Louis Vuitton. Центральное место в Столешниковом переулке занимает современная композиция скульптора Григория Орехова «Агата» из полированной нержавеющей стали, установленная в 2019 году. Скульптура притягивает фотографов для необычных кадров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Столешников переулок. Современная скульптура Агата

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение Столешникова переулка в скульпутре Агата

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Столешников переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Украшения Столешникова переулка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Рождества Богородицы в Столешниковом переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Столешников переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Витрина бутика в Столешниковом переулке

Климентовский переулок

В Замоскворечье находится несколько пешеходных зон. И Климентовский переулок один из самых оживленных, так как на нем находится выход из станции метро Третьяковская. Переулок получил свое название по главной достопримечательности — храму священномученика Климента. Одна из немногих частей города, которая сумела сохранить свой исторический облик. На нечетной стороне переулка находится усадьба Губонина — еще в XIX веке была реконструирована в стиле классицизма. А на пересечении с Голиковским переулком стоит дом доктора Эберлина — теперь это жилое здание.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Климентовский переулок и Храм священномученика Климента Папы Римского Русской православной церкви

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Климентовский переулок у метро Третьяковская

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Климентовский переулок и Храм священномученика Климента Папы Римского Русской православной церкви

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Климентовский переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лавочки на Климентовском переулке

Лаврушинский переулок

Знаменит благодаря Третьяковской галерее — центр притяжения туристов, интересующихся русским искусством. Перед самим музеем находится памятник Третьяковцу. Переулок назван в честь домовладелицы Анисьи Лаврушиной — ее дом в свое время выкупил Павел Третьяков и основал в нем картинную галерею. Сейчас на пересечении Лаврушинского переулка и Кадашевской набережной строится новый современный корпус Третьяковской галереи, который обещают достроить к 2022 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник П. М. Третьякову

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третьяковская галерея

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Лаврушинский переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забытый трактор в Лаврушинском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство нового корпуса Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Лаврушинский переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Палаты Андроновых

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство нового корпуса Третьяковской галереи

Пятницкий переулок

До 1917 года этот переулок был тупиковым — он упирался в здание церкви Параскевы Пятницы, стоявшей там, где сейчас метро Новокузнецкая. В честь этой церкви переулок и получил свое название. В старину у церкви был небольшой торжок. И как отголосок этих времен явился небольшой современный Пятницкий рынок. Для которого построили в 1997 году современное торговое здание. Переулок небольшой и служит как дополнение пешеходного пространства вокруг станции метро Новокузнецкая.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Пятницкий переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузбасская площадь и Пятницкий переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Пятницкий переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рыбный торговый центр Пятницкий. Пятницкий переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фигура ворона в одном из окон Пятницкого переулка

Школьная улица

Единственная улица из нашего списка, которая находится за Садовым кольцом. Она находится в Таганском районе, недалеко от метро Площади Ильича. Название Школьная улица получила в 1923 году — оно, скорее всего, было выбрано наугад и не связано ни с каким образовательным учреждением. Но место уникально тем, что здесь сохранился ансамбль строений Рогожской слободы XIX столетия — центр московского старообрядчества. Здесь останавливались обозы, шедшие по Владимирской дороге. Все здания похожи друг на друга. Школьная сама по себе довольно разноцветная — тут дома и розовые, и голубые, и персиковые. В 1980 году было принято решение превратить улицу в музей под открытым небом, и после нескольких этапов, в 2019 году улица приняла нынешний вид.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Школьную улицу

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Булыжная мостовая на Школьной улице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Школьную улицу

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Школьную улицу