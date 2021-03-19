Каргополь — один из первых городов Русского Севера и стоит на самой первой транспортной артерии новгородцев-покорителей Заволочья — реке Онеге. Она и Иван Грозный сделали Каргополь, поначалу служивший местом ссылки, монополистом на рынке соли. Встал тогда в 1562 году в Каргополе собор Рождества Христова — первый каменный собор в городе севернее Вологды.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Собор Рождества Христова (1562), построенный еще при Иване Грозном

Владимир Станулевич ИА REGNUM Воскресенская церковь (конец XVII века)

Костер Смутного времени годами питался ограблением богатых, потом грабили зажиточных, в конце и бедных не жалели. Богатый Каргополь во главе с воеводой Алексеем Зюзиным отбился от польского войска в 1612 году. Точнее отбился острог, посад спалили. Что крепость выстояла, обеспечило процветание города и после Смуты. Возьми поляки острог, истреби лучших горожан, разграбь накопленное богатство — и Каргополь восставал бы из пепла еще лет 100. XVII век дал Каргополю много церквей, но расцветом церковного строительства стал век XVIII — верный признак богатства и уверенности тогдашних горожан в Божьей помощи. Каргополь тогда сменил соляную специализацию на пушную.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Рождества Богородицы (1682)

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно церкви Рождества Богородицы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно церкви Рождества Богородицы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно церкви Рождества Богородицы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно собора Рождества Христова

Благовещенская церковь (1692−1721) известна тем, что на ее постройку дал 100 рублей Петр Первый. Но царь больше повредил, чем помог строительству церкви, так как по его указу все каменное строительство в стране было остановлено, а каменщики привезены в Санкт — Петербург. Строил ее на свои средства мещанин Шаханов, да так и не дождался окончания стройки. Достроили церковь только после отмены указа в 1721 году.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Благовещенская церковь (1692-1721) – красивейшая среди каргопольских. Все украшения окон у нее неповторимы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви

Никольская церковь (1741), сначала украшенная пятью главами, а сейчас одноглавая, принадлежит музею и служит фондохранилищем.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Никольская церковь (1741)

Во Введенской церкви (1810) сейчас музей, в цокольном этаже сувенирная лавка, а в 1812 году Императорская семья выбрала ее для хранения фамильных ценностей вывезенных из Санкт Петербурга который могли захватить французы.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Введенская церковь (1810) – сейчас в ней музей и сувенирная лавка

Действующая церковь Иоанна Предтечи (1751) — самая высокая из каргопольских храмов, и единственная с двойными куполами. Но как она интересна снаружи, так внутри почти лишена убранства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Иоанна Предтечи (1751)

Колокольня на Соборной площади (1767) строилась в Каргополе к визиту в Архангельск Императрицы Екатерины Второй, пожертвовавшей не нее 5000 рублей. Ждали Императрицу с Петербургского тракта, на нем ее и поставили. Колокольню построили, а Екатерина на Север не поехала.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокольня на Соборной площади (1767)

Троицкая церковь (1878) выделяется среди каргопольских храмов огромным куполом. Сначала ее венчали пять глав, но после пожара, спустя 70 лет после строительства церкви, главы заменили большими куполом в «неовизантийском» стиле.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Троицкая церковь (1878)

Церковь Зосимы и Савватия на Горке (1819) — стоит на месте древнейшего каргопольского поселения. Сейчас работает концертно — выставочным залом города.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Зосимы и Савватия на Горке (1819)

При том, что сегодня сохранилась лишь половина храмов Каргополя, содержать их прихожанам и городскому музею весьма накладно, а реставрация ведется гораздо медленнее их разрушения.