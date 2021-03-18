Брагин: «Мы не забивали, «Динамо» использовали свои шансы»
18 марта 2021
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Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин дал комментарий после поражения своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Дарья Драй ИА REGNUM
Перед началом матча между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй ИА REGNUM
Минута молчания в память о погибшем 16 марта хоккеисте молодежного Динамо Тимуре Файзутдинове перед матчем
Дарья Драй ИА REGNUM
Минута молчания в память о погибшем 16 марта хоккеисте молодежного Динамо Тимуре Файзутдинове перед матчем
«Второй период сыграли с преимуществом, но пропустили от Сергеева необязательный гол. Хотя у самих в плане атаки все было близко. Мы не забили, а противник использовал свои шансы, поэтому и выиграл.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо (Москва) Илья Круглов и Андрей Миронов
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и Динамо (Москва)
Почему не было в составе Ткачева? Решили играть именно этим составом. Сейчас будем думать. Может, в следующем матче Ткачев будет играть», — приводит слова Брагина портал «Спорт-Экспресс».
«Динамо» ведет в серии со счетом 1:0.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Виктор Антипин, игрок Динамо (Москва) Андрей Миронов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение игроков команд во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко у ворот команды Динамо
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер Динамо Владимир Крикунов и старший тренер Динамо Юрий Бабенко
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА с игроками
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА с игроками
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко, игрок Динамо (Москва) Иван Игумнов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо (Москва) Иван Бочаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Лукас Бенгтссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА с игроками
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в матче против команды СКА