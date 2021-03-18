Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин дал комментарий после поражения своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Перед началом матча между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Минута молчания в память о погибшем 16 марта хоккеисте молодежного Динамо Тимуре Файзутдинове перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Минута молчания в память о погибшем 16 марта хоккеисте молодежного Динамо Тимуре Файзутдинове перед матчем

«Второй период сыграли с преимуществом, но пропустили от Сергеева необязательный гол. Хотя у самих в плане атаки все было близко. Мы не забили, а противник использовал свои шансы, поэтому и выиграл.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо (Москва) Илья Круглов и Андрей Миронов

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и Динамо (Москва)

Почему не было в составе Ткачева? Решили играть именно этим составом. Сейчас будем думать. Может, в следующем матче Ткачев будет играть», — приводит слова Брагина портал «Спорт-Экспресс».

«Динамо» ведет в серии со счетом 1:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Виктор Антипин, игрок Динамо (Москва) Андрей Миронов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение игроков команд во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко у ворот команды Динамо

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер Динамо Владимир Крикунов и старший тренер Динамо Юрий Бабенко

Дарья Драй ИА REGNUM Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА с игроками

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА с игроками

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко, игрок Динамо (Москва) Иван Игумнов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо (Москва) Иван Бочаров

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Лукас Бенгтссон

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА с игроками