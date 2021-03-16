Музей ватной игрушки открылся в марте в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хозяюшка с блинами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватные игрушки

Музей появился на базе Центра ремесел «Семейные традиции», которые возрождают и изучают историю и производство традиционной ватной игрушки как народное творчество и как русский сувенир.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватная игрушка

В коллекции музея находятся более 100 уникальных старинных экспонатов, имеющих советскую и дореволюционную историю. Современные мастерицы создают оригинальные коллекционные игрушки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватные игрушки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватная игрушка. Ребенок на санках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватная игрушка

В экспозиции находятся уникальные игрушки знаменитых артелей, фабрик и художественных мастерских по производству игрушек. Каждая старинная игрушка помогает понять и возродить русский сувенир, открывая тайны его производства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ватные игрушки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга со схемами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер Анастасия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер показывает, как сделать игрушку из ваты

В музее проводят экскурсии и мастер-классы. Ватная игрушка — необычный подарок, сделанный вручную. Игрушки делаются из экологически чистого материала: ваты и клейстера. Музей расположен на территории Николо-Перервинского монастыря, улица Шоссейная, дом 82.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотворенные из ваты грибы