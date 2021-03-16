Музей ватной игрушки открылся в марте в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хозяюшка с блинами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватные игрушки

Музей появился на базе Центра ремесел «Семейные традиции», которые возрождают и изучают историю и производство традиционной ватной игрушки как народное творчество и как русский сувенир.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватная игрушка

В коллекции музея находятся более 100 уникальных старинных экспонатов, имеющих советскую и дореволюционную историю. Современные мастерицы создают оригинальные коллекционные игрушки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватная игрушка. Ребенок на санках
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватная игрушка

В экспозиции находятся уникальные игрушки знаменитых артелей, фабрик и художественных мастерских по производству игрушек. Каждая старинная игрушка помогает понять и возродить русский сувенир, открывая тайны его производства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книга со схемами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер Анастасия
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер показывает, как сделать игрушку из ваты

В музее проводят экскурсии и мастер-классы. Ватная игрушка — необычный подарок, сделанный вручную. Игрушки делаются из экологически чистого материала: ваты и клейстера. Музей расположен на территории Николо-Перервинского монастыря, улица Шоссейная, дом 82.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сотворенные из ваты грибы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хозяюшка с блинами. Гриб