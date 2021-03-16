Уникальные игрушки из ваты — фоторепортаж из нового музея в Москве
Музей ватной игрушки открылся в марте в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM.
Музей появился на базе Центра ремесел «Семейные традиции», которые возрождают и изучают историю и производство традиционной ватной игрушки как народное творчество и как русский сувенир.
В коллекции музея находятся более 100 уникальных старинных экспонатов, имеющих советскую и дореволюционную историю. Современные мастерицы создают оригинальные коллекционные игрушки.
В экспозиции находятся уникальные игрушки знаменитых артелей, фабрик и художественных мастерских по производству игрушек. Каждая старинная игрушка помогает понять и возродить русский сувенир, открывая тайны его производства.
В музее проводят экскурсии и мастер-классы. Ватная игрушка — необычный подарок, сделанный вручную. Игрушки делаются из экологически чистого материала: ваты и клейстера. Музей расположен на территории Николо-Перервинского монастыря, улица Шоссейная, дом 82.