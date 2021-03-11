На острове в дельте Северной Двины лет 300−500 стоит деревня Нижнее Рыболово. Впервые близкое к ее имени географическое название — протока Рыболовля Курья значится в документе XV века, а деревни возникли позже — в XVI веке. Судя по названию это поселение поморов-рыбаков, сделавших морской промысел основным делом жизни. По традиционному разделению труда жители этих деревень ходили на промысел в Белое море и на Грумант-Шпицберген, а на Новую Землю ходили жители Мезени. Большинство домов жилые, запираемые на зиму. Лишь пара выставили свои рамы и доступны всем дождям-ветрам. Но это большие, достойные, еще внешне крепкие, двухэтажные дома. Найти бы им владельца!

Владимир Станулевич ИА REGNUM В деревне есть и брошенные дома

Владимир Станулевич ИА REGNUM На остров к Валентину Башловкину можно добраться только на катере или теплоходе

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревня Нижнее Рыболово – кусочек цивилизации посреди проток, кустов ивы, заросших сенокосных полей

Сейчас деревня — «дачный вариант», но что-то морское живет в крови «рыболовцев». Например у местного жителя Валентина Башловкина морские корни вышли наружу через мастерство делать живых рыб из дерева. Точнее — «как живых». Почему рыб? Потому, что эти молчаливые существа окружают деревню Башловкина затаившись в протоках, сидят в ямах и зарослях, ждут крючка с червячком, чтобы проглотить наживку и явиться во всей красе счастливому рыбаку Валентину. О том, что хозяин дома в центре Рыболова обладает художественным вкусом, говорит и плетеный забор, и деревянные фигуры во дворе, и крыльцо, и даже сухие деревья перед домом картинно спиленные.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дерево во всех комнатах, оно, похоже, главнее хозяев

Владимир Станулевич ИА REGNUM Внутри дома тоже дерево, только в виде комодов, столов, столиков

Валентин работал столяром в деревообделочном цехе северодвинского «Севмаша», вышел на пенсию и занялся рыбами. О столярном прошлом говорит все в его доме — комоды, столы, столики, стулья, рамы для фотографий. Сначала рыбы были стилизованные, но «как живые» знакомым нравились больше, и Валентин стал делать их. Продает только «по своим», рекламы не хочет, учеников у него нет. Цена весьма умеренная — 1500−2000 рублей за рыбину.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На стенах дома деревянные рыбы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сначала Валентин Башловкин делал стилизованных рыб

Еще Валентин делает гравюры о деревенской жизни, которая вокруг его дома и на соседних островах. В сравнении с рыбами это совершенно другое творчество, и нельзя сказать, что мастер считает главным, а что второстепенным. Рыбакам-мужчинам нравятся рыбы, а лирические гравюры — прекрасный подарок женщине и украшение дома.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Еще Валентин делает гравюры о деревенской жизни. Их на стенах дома десятки

Идешь по улице Нижнего Рыболова с подаренной гравюрой в руках — этот дом? Нет… Этот? Нет… Вот он — дом на гравюре!