СКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
10 марта 2021
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Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) в овертайме одолел «Динамо» (Минск) в пятом матче серии I раунда плей-офф КХЛ и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА перед началом игры с командой «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Динамо» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщик во время матча между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Евгений Кетов, игрок «Динамо» Бреннан Менелл
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь «Динамо» Доминик Фурх
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок «Динамо» Адам Альмквист, игрок СКА Артем Швец-Роговой, вратарь Динамо Доминик Фурх
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Василий Подколзин, игроки «Динамо» Илья Усов и Роман Горбунов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы в матче между командами СКА и «Динамо «
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА радуется забитой шайбе
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась — 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0).
СКА выиграл серию — 4:1 и в следующем раунде встретится с «Динамо» (Москва), которое в пяти матчах победило «Северсталь» (Череповецк).
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы в матче между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение игроков во время матча между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер Динамо Крэйг Вудкрофт с судьями во время матча между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Магнус Хелльберг, игрок СКА Динар Хафизуллин, игрок «Динамо» Роб Клинкхаммер
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Динамо» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо «Динамо» Мосалев и Роман Горбунов радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь «Динамо» Доминик Фурх, Игрок СКА Евгений Кетов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКа Иван Морозов и вратарь СКА Магнус Хелльберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение игроков во время матча между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо Доминик Фурх, игрок «Динамо» Илья Соловьев, игрок СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Динамо Степан Фальковский, СКА Андрей Кузьменко и вратарь «Динамо» Доминик Фурх, пропускающий шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА с игроками
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА с игроками
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются решающей забитой шайбе в овертайме
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются решающей забитой шайбе в овертайме
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе над командой «Динамо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе над командой «Динамо»