Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) в овертайме одолел «Динамо» (Минск) в пятом матче серии I раунда плей-офф КХЛ и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА перед началом игры с командой «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Динамо» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик во время матча между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Евгений Кетов, игрок «Динамо» Бреннан Менелл

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» Доминик Фурх

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Динамо» Адам Альмквист, игрок СКА Артем Швец-Роговой, вратарь Динамо Доминик Фурх

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Василий Подколзин, игроки «Динамо» Илья Усов и Роман Горбунов

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы в матче между командами СКА и «Динамо «

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА радуется забитой шайбе

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась — 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0).

СКА выиграл серию — 4:1 и в следующем раунде встретится с «Динамо» (Москва), которое в пяти матчах победило «Северсталь» (Череповецк).

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы в матче между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение игроков во время матча между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер Динамо Крэйг Вудкрофт с судьями во время матча между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Магнус Хелльберг, игрок СКА Динар Хафизуллин, игрок «Динамо» Роб Клинкхаммер

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Динамо» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо «Динамо» Мосалев и Роман Горбунов радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» Доминик Фурх, Игрок СКА Евгений Кетов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКа Иван Морозов и вратарь СКА Магнус Хелльберг

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение игроков во время матча между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и «Динамо»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо Доминик Фурх, игрок «Динамо» Илья Соловьев, игрок СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо Степан Фальковский, СКА Андрей Кузьменко и вратарь «Динамо» Доминик Фурх, пропускающий шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА с игроками

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА с игроками

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются решающей забитой шайбе в овертайме

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются решающей забитой шайбе в овертайме

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются победе над командой «Динамо»