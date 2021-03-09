Хоккейный клуб «Авангард» из Омска обыграл свердловский клуб «Автомбилист». Встреча прошла в Екатеринбурге в четвёртом матче серии I раунда плей-офф КХЛ.

Счёт игры составил 4:3 в пользу гостей. От «Авангарда» две шайбы забил Илья Ковальчук и по одной Рид Буше и Иржи Секач. А у «Автомобилиста» отличились Никита Трямкин и Брукс Мэйсек.

Таким образом, в серии из четырёх мачтей «Авангард» победил «Автомобилист» (счёт 3:1).

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Группа поддержки «Автомобилиста»

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