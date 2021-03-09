Как «Автомобилист» снова проиграл у себя дома: фоторепортаж
9 марта 2021
Хоккейный клуб «Авангард» из Омска обыграл свердловский клуб «Автомбилист». Встреча прошла в Екатеринбурге в четвёртом матче серии I раунда плей-офф КХЛ.
Счёт игры составил 4:3 в пользу гостей. От «Авангарда» две шайбы забил Илья Ковальчук и по одной Рид Буше и Иржи Секач. А у «Автомобилиста» отличились Никита Трямкин и Брукс Мэйсек.
Таким образом, в серии из четырёх мачтей «Авангард» победил «Автомобилист» (счёт 3:1).
Алексей Колчин ИА REGNUM
Напряжённая игра
Алексей Колчин ИА REGNUM
Макеев и Покка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Иржи Секач
Алексей Колчин ИА REGNUM
Куликов и Каски
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хольцер и Костин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Якуб Коварж
Алексей Колчин ИА REGNUM
Георгий Белоусов создает голевой момент для Трямкина
Группа поддержки «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Ковальчук сокращает разрыв в счете
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Ковальчук сокращает разрыв в счете
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Ковальчук сокращает разрыв в счете
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скамейка «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Билл Питерс и Герман Титов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зернов получает повреждение после столкновения с воротами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Никита Трямкин открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Никита Трямкин открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ковальчук атакует ворота «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Ковальчук сокращает разрыв в счете
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Авангард» забивает в овертайме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скамейка «Авангарда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боб Хартли
Алексей Колчин ИА REGNUM
Омичи сравнивают счет
Алексей Колчин ИА REGNUM
Омичи сравнивают счет
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Авангард» забивает в овертайме