После кратковременной оттепели, несмотря на наступление календарной весны, в Москву вернулись морозы и снегопады.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Цветной бульвар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Неглинная улица

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Столешников переулок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Кузнецкий мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Швейцар у ЦУМа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Большой театр

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Бегуны

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Москва река

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Москва река

7 марта на Москву обрушилась метель, которая не стихала практически весь день. Но москвичей и туристов такая погода не спугнула. Многие были рады возвращению снежной зимы. Туристы фотографировались на Красной площади, хотя временно она стала белой. Городские экстремалы-лыжники ищут себе новые трудности.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Красная площадь

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Красная площадь. Туристы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Вечный огонь

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Большой театр

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Памятник Карлу Марксу

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Сити в снегу

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Марьино. Церковь Анатолия и Протолеона

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Прохожий

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Прохожая

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузьминский парк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузьминский парк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузьминский парк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузьминский парк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузьминский парк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рыбаки на льду. Кузьминский парк

Коммунальные службы практически сразу оперативно начали убирать снег, видимо натренированные сильными снегопадами в феврале. Первую неделю марта стоял небольшой мороз, а вот в праздник, 8 марта, началось резкое похолодание, которое продлится ближайшие несколько дней.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Колона спецтехники

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат. Памятник Пушкину и Гончаровой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат