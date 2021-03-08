Сегодня, 8 марта, несмотря на похолодание, разные парки Москвы подготовили праздничные мероприятия для всех желающих, и конечно, для женщин: лекции, экскурсии, флэшмобы и концерты. Перед входом в парк культуры имени Горького и парка «Сокольники» волонтёры дарят дамам цветы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У входа в парк им. Горького дарят цветы

В парке культуры им. Горького прошел флэшмоб, организованный молодежью Москвы. На набережной Москвы-реки был растянут огромный баннер с надписью: «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ», который был виден с Крымского моста.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флэшмоб в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флэшмоб в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флэшмоб в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флэшмоб в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флэшмоб в Парке им. Горького

Также прошла серия символических забегов для мужчин, которые хотели поздравить девушек оригинальным образом: им предстояло пробежать стометровку с тюльпанами, а на финише вручить их женщинам, девушкам и девочкам. Там же любой желающий мог написать поздравительную открытку и опустить ее в специальный ящик. Как уверяют организаторы, открытка точно дойдет до адресата.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Забег с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчины дарят девушкам цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчины дарят девушкам цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчины дарят девушкам цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького Забег с цветами Мужчины дарят девушкам цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчины дарят девушкам цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотозона в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотозона в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отправка поздравительных открыток

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отправка поздравительных открыток

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отправка поздравительных открыток

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Сокольники, перед входом женщинам дарят цветы