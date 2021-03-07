В Екатеринбурге «Автомобилист» выиграл победу у команды «Авангард». Игра прошла 6 марта в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Маккев против Вилли Покки

Алексей Колчин ИА REGNUM Арзамасцев против Толчинского

Алексей Колчин ИА REGNUM Белоглазов и Голышев

Алексей Колчин ИА REGNUM Билл Питерс

Алексей Колчин ИА REGNUM Брорьба за место у ворот

Алексей Колчин ИА REGNUM Павел Куликов и Илья Каблуков

Матч принял комплекс «Уралец». Счёт составил 2:1 в пользу хозяев. Отметим, ранее «Автомобилист» проиграл в двух матчах серии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Питер Холланд и Станислав Бочаров забивают в меньшинстве

Алексей Колчин ИА REGNUM Полет Дмитрия Жукенова

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка «Авангарда»

Алексей Колчин ИА REGNUM Станислав Бочаров открывает счет в матче

Алексей Колчин ИА REGNUM Судейское Совещание

Алексей Колчин ИА REGNUM Хольцер против Грицюка

Алексей Колчин ИА REGNUM Чарлз Геноуэй и Александр Хохлачев

Алексей Колчин ИА REGNUM Шарипзянов и Мэйсек

Алексей Колчин ИА REGNUM Якуб Коварж

Алексей Колчин ИА REGNUM Фан сектор «Автомобилиста»