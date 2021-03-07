«Автомобилист» обыграл «Авангард»: фоторепортаж
7 марта 2021
В Екатеринбурге «Автомобилист» выиграл победу у команды «Авангард». Игра прошла 6 марта в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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Брорьба за место у ворот
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Матч принял комплекс «Уралец». Счёт составил 2:1 в пользу хозяев. Отметим, ранее «Автомобилист» проиграл в двух матчах серии.
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