В преддверии 8 марта Москва традиционно заполняется цветами. Их можно купить практически везде. Пункты продажи встречаются не только на улице, но и, например, в закусочных. В таких популярных у горожан местах, как Петровский Пассаж и Рижский рынок покупателей очень много уже сегодня, 5 марта, накануне выходных.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Для красивого, приятного, комфортного способа покупки цветов можно прийти в Петровский Пассаж. Здесь традиционно проходит Цветочный базар со 2 по 9 марта. Гости могут не только приобрести подарки, но также полюбоваться различными цветами, фотографироваться или зайти в кафе. Представлены как тюльпаны с луковицами по 60 рублей, так и букеты в деревянной коробке за 15 000 рублей. Ну и конечно, флористы соберут для покупателя изысканный букет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Цветочный базар

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчина на улице с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчина на улице с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчины на улице с цветами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Девушка с розой

Если цветы нужны оптом, москвичи идут на Рижский цветочный рынок. Это менее комфортно, но экономнее. Когда-то в городе пользовался популярностью большой цветочный рынок рядом с Киевским вокзалом, но после благоустройства привокзальной территории он закрылся. Поскольку люди, как прежде, приезжают туда за цветами, рядом с вокзалом открылось много цветочных магазинов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У Рижского цветочного рынка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У Рижского цветочного рынка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У Рижского цветочного рынка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мужчина с цветами на улице

Традиционно, основной цветок в подарок на 8 марта, это тюльпан. Но все цветочные магазины предлагают выбрать что-то более экзотическое, от букетов до комнатных цветов в горшках. Розы, анемоны, гиацинты, нарциссы, азалии и очень много других вариантов. Или, например, ранункулюсы, которые привозят в Москву только зимой, и к 8 марта цена доходит до 450 рублей за цветок.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала. Один из цветочных магазинов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветочный магазин в Марьино. Орхидея Ванда