В преддверии женского весеннего праздника 8 марта жители Москвы покупают цветы и подарки, желая поздравить родных, близких и друзей. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букеты цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветочный магазин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у кассы в магазине

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветочная палатка в супермаркете

Ассортимент живых цветов, букетов и цветочных композиций в современных торговых центрах и маленьких магазинчиках большой. Букет цветов можно разнообразить подарком в виде сувениров, открыток или мягких игрушек. Многие горожане выбирают в качестве подарка посуду или интерьерные статуэтки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Розы с радужной расцветкой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выбор цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

Флористы постарались и создали уже готовые цветочные композиции из живых цветов в красивом кашпо, корзинках, подарочных ящичках. Женщины с особой тщательностью выбирают, возможно себе, горшочные растения. А мужчины предпочитают срезанные цветы или готовые подарочные композиции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непростой, но приятный выбор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мимоза

В торговом мелкооптовом центре упаковка роз по 10 штук от 600 рублей. Многие покупают тюльпаны, на них в данном торговом центре всего две цены: 74 и 84 рубля за штуку, упаковка по 25 штук. Букеты составлены в ценовом ходовом диапазоне от 2000 до 4000 рублей. Желающие могут составить букет индивидуально или просто завернуть цветы в красивую упаковочную бумагу.