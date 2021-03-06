Деревня Луда — на слиянии рек Уна и Луда. Реки объединяются в один поток, и текут вместе метров 500, пока не впадают в Унскую губу Белого моря. Луда — одно из первых новгородских поселений на Онежском побережье — здесь, как и в соседней деревне Уна, столетиями варили соль и ловили рыбу. Рыба и соль — как близнецы, куда один, туда и второй. Незасоленную рыбу далеко не увезешь, и путешественники нуждались в рыбе и соли в дальних походах. К царскому столу по льду Северной Двины и Онеги везли обложенную льдом свежую рыбу. Расцвет соляного промысла на Русском Севере пришелся на XV—XVII века, когда Московское царство резко расширилось, и консервировать приходилось множество продуктов. В XVIII веке Россия получила доступ к дешевой южной соли, да еще царское правительство стало регулировать цены на соль, и соляной промысел зачах, хотя и теплился до Великой Отечественной войны.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вместе реки Уна и Луда текут всего 500 метров и впадают в Унскую губу Белого моря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревня Луда – на слиянии рек Луда и Уна

Владимир Станулевич ИА REGNUM Все жители Луды связаны с водой

Владимир Станулевич ИА REGNUM Есть и древние, заросшие мхом, брошенные избы

Владимир Станулевич ИА REGNUM В одном из первых русских поселений на Белом море живут в избах прошлого века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Живут здесь и в домиках дачного типа

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дерево этих изб художественно изъедено временем

Луда прославилась зимой 1553−1554 годов, когда здесь зимовал английский корабль «Эдуард Бонавентура». В 1553 году судно с капитаном Ричардом Ченслером на борту, после страшного шторма в океане, укрылось в Белом море, у стен Николо-Карельского монастыря в устье Северной Двины. Царь Иван Васильевич удостоил Ченслера аудиенции, капитан отправился в Москву, а судно отвели зимовать в Луду. С глаз долой — чтобы матросы не собирали информацию о Московском царстве и его Двинских землях, и другие иностранные купцы не прознали, что русские ведут с англичанами переговоры. Итогом поездки Ченслера стал торговый договор Англии с Россией, англичане получили огромные привилегии. Весной 1554 года Ченслер вернулся на «Бонавентуру» и отплыл в Лондон.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Луда – место паломничества рыбаков из Северодвинска и Архангельска

Владимир Станулевич ИА REGNUM На околице, чтобы в случае пожара не спалить всю деревню, стоят церковь и памятный крест

Владимир Станулевич ИА REGNUM На каждом шагу живые и мертвые лодки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Еще недавно церковь стояла с рухнувших потолком, сейчас ее взялся реставрировать национальный парк «Онежское Поморье»

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Луде много солнца и за каждым забором заросли рябины и черемухи

Владимир Станулевич ИА REGNUM В отличие от соседней деревни Уна, в Луде много следов цивилизации – например «Артелекомовская» тарелка

Владимир Станулевич ИА REGNUM Местная власть приветствует гостей-рыбаков плакатами на каждом шагу – например на остановке автобуса

Сейчас Луда — место паломничества рыбаков из Архангельска и Северодвинска. Здесь ловят навагу, летом десятки моторных лодок и катеров устремляются в Унскую губу, зимой — десятки снегоходов отправляются в снежное безмолвие за рыбой. Луда — столица рыболовного колхоза имени М.И. Калинина, здесь почти 1000 лет ловят рыбу…